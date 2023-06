Marcela y una vida dedicada a la docencia y el desarrollo del arte

lunes 19 de junio de 2023 | 6:04hs.

Marcela Szuszkiewicz, tiene 90 años recién cumplidos, nació en el kilómetro 78 del Paraje San Javier, en las cercanías de Bonpland; aunque vivió toda su vida en Oberá. Incansable trabajadora, desde pequeña le encantaba aprender cosas nuevas -condición que la acompañó toda la vida- y es en la adolescencia en que se interesa por educar y transmitir sus conocimientos.

Sus padres llegaron a Argentina desde Polonia en 1929, escapando de los horrores de la posguerra. La familia llegó con lo puesto y se instaló en una zona rural, hablando la lengua polaca.

Unos de los primeros desafíos al comenzar la escuela fue aprender y entender el español. Sus primeros pasos en la educación formal los dio en la Escuela N° 111, en Bonpland, y para llegar a ella debía cruzar un trillo de tres kilómetros todos los días, pero su voluntad inquebrantable la llevaba a no faltar nunca.

Luego quedó al cuidado de su hermana mayor que se había mudado a Oberá y entonces se trasladó a la Capital del Monte. “Oberá fue para mí un mundo nuevo, salir del monte y llegar a la ciudad fue para mí la cosa más hermosa que había.

De la revistería traíamos Billiken y Patoruzú”, recordó sobre ese momento que marcó su vida. Allí ayudó a su hermana y continuó los estudios primarios en la escuela N° 185 y los terminó en la N° 173. “Como no había secundaria, un grupo de padres fue a Buenos Aires y consiguió, en la época de Perón, que se cree un colegio. Primero hubo una inscripción.

Una compañera de la primaria, Petrona Leal, me contó que estaban anotando en la Municipalidad. Llegué volando a la Municipalidad y ahí estaba en una ventana la señora de Montejano -anotaba a todos los que querían entrar al colegio”.

Se anotaron más de 80 alumnos y se creó un curso para 40 alumnos, en lo que fue la primera cohorte del Colegio Nacional de Oberá.

“Se hizo un examen de ingreso y ahí fuimos todos frente a la explanada de la Municipalidad”, donde vio por primera vez al amor de su vida y con quien después se casaría, Valdemar Hedman.

Magisterio

Marcela tuvo grandes maestros que fueron influencia para ella y le transmitieron el amor por la enseñanza. Es así que se trasladó a Entre Ríos a comenzar su formación.

“Una chica del grupo se había ido a Entre Ríos, a un colegio de monjas en Gualeguaychú, que se llamaba Villa Malvina. Ahí empecé a estudiar el magisterio. Conocí a Nelly de Alberto, que era de Rosario, nos hicimos muy amigas. Y yo le hablaba de Misiones, de mi tierra roja; porque Gualeguaychú era un llano, tierra gris, no nos hallábamos”.

“Yo ese año terminé ahí en Gualeguaychú, después dije,’yo no me quedo más acá’. Y bueno, entonces volví a Misiones y me anoté en el Santa María, pero junto con otra chica de Oberá. Le alquilamos una habitación, la casa de unos ancianos, y ella iba a la Normal y yo al Santa María, que salía sólo 20 pesos por mes”, relató. En 1953 terminó el magisterio y comenzó a buscar trabajo, ya estando comprometida.

Destacada por su forma de enseñar y el empeño que le ponía al armado de cada clase, Marcela quedó en la memoria de cientos de estudiantes que tuvieron la oportunidad de formarse con ella. Sus primeras horas las consiguió en la Escuela N° 173, luego comenzó a hacer suplencias en el Colegio Nacional.

Escuela de Cerámica

En abril de 1961 comenzó a funcionar la Escuela de Cerámica y Dibujo, que más tarde se convertiría en la Facultad de Artes y Diseño de Oberá (Fayd). Valdemar y Marcela estuvieron entre los primeros en inscribirse y luego egresar de la institución. En aquel momento se inició la carrera de Profesorado en Cerámica y Dibujo con seis inscriptos, que funcionaba en el subsuelo y cocina de la Escuela N° 185.

En 1963 la Escuela de Cerámica pasa a denominarse Escuela de Bellas Artes, y en 1966 cambia su denominación a Instituto Superior del Profesorado en Disciplinas Estéticas. A partir de contar con su primera camada de graduados, estos son incorporados como docentes. Desde ese momento el compromiso con el desarrollo del arte en la localidad por parte del matrimonio empieza a crecer.

Polivalente de artes

En 1974, su esposo recibió un nombramiento de director fundador del Centro Polivalente de Arte de Oberá. “Y el colegio nacional se mudó a su edificio nuevo y quedó el edificio viejo. Yo había juntado firmas para conseguir ese edificio, una prefabricada. Y le sugerí a mi marido pedir ayuda a la Gendarmería y ellos arreglaron el techo”, dijo.

“Y el gobierno de la provincia nos dio todo el mobiliario para los alumnos, los pupitres y los asientos. Y el pueblo donó lo que pudo. Mi cuñado prestó el piano. Mi cuñada dio un armario para guardar los papeles. Y así se fue armando el Polivalente. Sin nada, pero todo a pulmón”, contó.

Más tarde, en 1977, el matrimonio comenzó la construcción del taller de Cerámicas Hedman, para el desarrollo de piezas originales. Llegó a tener siete empleados, fue el taller de cerámicas más grande de Misiones, entregaban piezas a Puerto Iguazú y otras localidades. Funcionó durante 15 años.

Divulgación

Marcela tiene diabetes y formó parte de la Asociación de Diabéticos de Oberá. Lejos de lamentarse, aprovechó esa condición para informar a los demás sobre la enfermedad; en reiteradas ocasiones brindó charlas ligadas a la temática para la comunidad.

Tuvo cuatro hijos junto a Valdemar: Susana, Juan Carlos y Silvia. Siempre fue una persona proactiva ya que “tenía el día ocupado, terminaba a las once y media de la noche, ya todos dormían en casa. Así fue nuestra vida de trabajo, mucho trabajo y me encantaba de alma enseñar”, finalizó Marcela.