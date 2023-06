El compromiso de educar en la paternidad

domingo 18 de junio de 2023 | 10:14hs.

Ser padre hoy tiene miles de implicancias y nuevos significados día a día, siendo un rol como tantos otros, que busca evolucionar y dejar atrás mitos y estereotipos de género. Si bien queda un largo trecho por desandar estructuras como la del principal proveedor, hoy los papás buscan estar más presentes y activos en todos los aspectos de crianza.



Como día clave para reflexionar acerca de la cantidad de aristas del ser padre, el psicólogo Eduardo Marostica, capacitador en temas relacionados a ESI y masculinidades, ahonda en algunas cuestiones claves de la paternidad actual.

"Para los varones paternar es una experiencia muy fuerte. Viven un proceso de adultización cuando toman conocimiento de que van a ser papás"Eduardo MarosticaPsicólogo especialista en masculinidades

¿Qué cuestiones de la masculinidad están cambiando en cuanto a paternar? ¿Cuáles no? ¿Por qué?

Creo que la cuestión de la masculinidad viene cambiando. Hay otra imagen que se construye del varón, que se ocupa de sus hijos, incluso desde la publicidad. Lo que está cambiando es la presencia, la participación en la tarea de crianza que refuerzan lo afectivo. Creo que estos cambios obedecen, en principio, a los cambios que se imponen por la doble provisión, una pareja en que mamá y papá trabajan fuera de la casa va a tener que repartir las tareas del hogar y dentro de eso está la crianza de los hijos.



¿Qué mitos, creencias o exigencias masculinas típicas del patriarcado se instalan desde chicos o vienen transmitidas por padres?

Vivimos en una sociedad con un componente heteronormativo muy fuerte. Lo hetero ya te marca una forma de normalizar la sexualidad, es decir, que las relaciones heterosexuales son las aceptadas. No olvidemos que hasta el 92 o 93 la homosexualidad era considerada una enfermedad mental por parte de la Organización Mundial de la Salud. Y como varones las exigencias vienen de la mano de no quejarse, no llorar o ‘lloriquear’. A veces hasta encontramos esta palabra usada como un adjetivo calificativo en el fútbol, cuando un nene se lastima o le pega otro y se pone a llorar, seguimos encontrando estas exigencias de tapar el dolor, de no expresar ninguna manifestación de dolor, propio de esa masculinidad heteronormativa. También cuestiones como la de rivalizar, marcar territorio, disputar y competir. Se exacerban valores como la valentía o el arrojo en distintos ámbitos llevándolo al extremo, por ejemplo, en la guerra o en el fútbol con los barrabravas, que conforman un grupo fuerte de violencia bien machista con una lógica territorial de cofradía.



¿Qué rol tiene un padre en la educación por la igualdad? ¿Cómo puede generar herramientas para desterrar imposiciones de roles de género?

La única manera que yo entiendo de desterrar estas imposiciones de género es interrogarse y atender a las cuestiones que hacen a las incomodidades que nosotros tenemos con respecto a esos mandatos. Y no sólo las nuestras, sino también las de otras personas. Es decir que si estamos en pareja y formamos una familia, democratizar las relaciones, tanto de la crianza, lo doméstico y también de provisión. Yo entiendo la igualdad desde allí. Uno de los primeros planteos feministas es precisamente la democratización de las tareas del hogar y ahí aparece este ámbito de negociación con el otro. Además, lo que nosotros decimos, hacemos y lo que nosotros no decimos pero hacemos, todas esas cosas educan y forman a nuestros hijos. Todo lo que hacemos y todas nuestras contradicciones también se las pasamos a nuestros hijos. Y creo que el rol del papá es ese, educar desde el mismo núcleo familiar, con el ejemplo y tratando de no imponer.



¿Qué desafíos hay en la tarea de educar en estos tiempos?

Creo que lo que más nos interpela son las transiciones en la identidad de género. Todas las particularidades que conlleva desde que alguien dice: ‘yo me autopercibo mujer o varón’ e implica una transición. No deja de ser algo que nos interpela en cuanto a que no sabemos qué hacer, es algo disruptivo porque si nació varoncito, las expectativas en la adultez van a ser genéricas como varón.



Entonces también ahí creo que hay que hacer un acompañamiento y crear dispositivos. Es muy interesante indagar en los juegos de la infancia porque terminan siendo representaciones de la adultez y en esas representaciones crecen las expectativas de género que tenemos.



¿Por qué creés que es importante educar desde la igualdad?

Por lo que te decía antes, hay una primera institución que educa que es la familia y ese grupo familiar es el principal núcleo duro que va a anidarse en la persona que va a estar a nuestro cuidado. Entonces, ahí es donde me parece muy importante prestar atención. Después, la escuela y todos los ámbitos institucionales donde se pone en marcha el derecho a la educación, tienen que tener un componente donde la educación sexual integral esté presente. Indudablemente, en una generación se van a notar los cambios, porque genera mayores oportunidades, mejores relaciones entre las personas, justicia y trato digno entre todos.



¿Cómo se puede educar amorosamente desde la ESI? ¿Qué lineamientos son clave para un diálogo de confianza con adolescentes, por ejemplo?

Es muy importante cuando uno trabaja con adolescentes y niños generar confianza y confidencialidad. Me parece que eso es lo más importante y que estos espacios de ESI se consoliden. En principio, la mirada estratégica es el trabajo con la familia, con los padres, porque vamos a encontrar puntos de tensión donde alguien puede tener otra mirada más impregnada de la heteronormatividad. Y con los adolescentes, en mi experiencia, es primero que te vean auténtico, que uno no hace una cosa y dice otra. Y es escucharlos, qué es lo que te dicen y que sepan que van a ser entendidos. Hay muchas cosas que te dicen con palabras y otras con gestos o comportamientos. Entonces, escuchar y observar mucho.