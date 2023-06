“Se trabaja siempre para estos resultados”

domingo 18 de junio de 2023 | 6:01hs.

El santafesino Fabián Yannantuoni reflejó su felicidad una vez consumada la pole en Posadas.



“Siempre se trabaja para estos resultados, pero por una u otra razón se hizo esperar. Estoy muy contento: ratificamos lo de los entrenamientos, algo que no es fácil y no siempre sucede. Estamos ante una gran posibilidad”, comentó Yannantuoni



A su tiempo Carlitos Okulovich comentó: “La verdad que muy contento con el regreso al Turismo Nacional por el hecho más que nada de estar de local disfrutando de la gente, del autódromo, sinceramente disfruto mucho este tipo de eventos y bueno obviamente que también uno quiere funcionar bien”.



“Hablando de lo deportivo el auto funcionó muy lógico teniendo en cuenta que es un auto que está parado desde el año pasado. Vinimos directamente a la carrera sin probar, pudimos dar tres vueltas el jueves para chequear que esté todo bien y hoy no desentonamos, fuimos quinto, sexto en los entrenamientos. Después en el grupo nuestro clasificación fuimos los más rápidos, nos encontramos con la pista un poco sucia después de las series de la de la clase 2. Nos tocó limpiar la pista a nosotros. Quedé primero en mi grupo, alguna décima se nos perdió pero muy contento estamos por largar sextos en la segunda serie”, afirmó el obereño.

José Manuel Urcera cumplió una gran actuación y quedó segundo en la Clase 3. Foto gentileza: Darío Gallardo

“Una posición expectante y con muchas ganas de hacer una buena carrera, de ir para adelante y ojalá que podamos coronar el domingo con un buen resultado”, cerró el obereño mientras firmaba autógrafos y se sacaba fotos con la gente.



El apostoleño Facundo Bustos explicó: “dimos todo para poder hacer una buena clasificación, la succión es importante para que pueda salir el tiempo. Seguimos ganando kilómetros sobre el auto y desarrollándolo”.



“Muy contentos por lo realizado en los entrenamientos hay que trabajar para poder avanzar mañana -por hoy- en la serie que vamos a largar 9° en la segunda. Gracias a todos los que se acercaron al box a compartir con nosotros. Espero que la gente disfrute mucho del espectáculo” dijo Facundo.