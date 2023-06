Desafíos y prioridades para afianzar rumbo de crecimiento y más desarrollo en Misiones

domingo 18 de junio de 2023 | 3:00hs.

Prácticamente en los próximos cinco meses la situación económica y social estará atada a un intenso proceso político que comenzó a acelerarse esta semana en el país con la presentación de los frentes con vistas a las elecciones generales para elegir presidente y legisladores nacionales.



Para saber en qué medida impactará este tiempo electoral en el ánimo de comerciantes, empresarios y diversos sectores económicos de Misiones, Meta Data, el programa televisivo producido por El Territorio, concretó un debate para analizar la realidad del momento en la provincia y país y proyectar posibles escenarios.



En primer lugar, se abordó la situación económica nacional y el desempeño de Misiones en tal contexto. Los entrevistados destacaron la "continuidad de políticas implementadas" en Misiones, "cosa que no ocurre a nivel nacional".



A su vez, destacan todos los planes impulsados en la provincia para favorecer el consumo, el contexto de asimetría favorable, el asentamiento de industrias, el potencial de la economía del conocimiento, las inversiones en industrias para tiempos más complejos. Pero también hablan de la necesidad de asegurar a largo plazo una política fiscal diferencial que podría traer la zona aduanera y el pedido de no cesar en la gestión de conseguir combustible más barato y extender el gasoducto, sumado a la necesidad de contar con una política industrial.



Escenario económico nacional

El posdoctor en economía Darío Ezequiel Diaz apuntó que "los más de 49 tipos de cambios diferentes que tenemos en el país claramente ejercen una presión en la inflación. La actividad económica presenta claroscuros, porque no podemos hablar de que estamos en una estanflación (recesión económica y aceleración inflacionaria), porque hay sectores que presentan tasas positivas, pero hay otros sectores que hace varios años presentan estancamiento. Es allí donde se presenta el desafío de disminuir la inflación, porque mata la inversión".



Añadió que "la Argentina no solamente tiene un problema de demanda -donde se puede hacer políticas de estímulo de consumo, es decir, poner dinero en el bolsillo a los argentinos, sino un problema de oferta". Por ello considera necesario "pasar a una economía de la oferta y tratar de abaratar costos para que aumente la oferta".



Dólares para producir

Román Queiroz, empresario y presidente de la Federación Argentina de la Industria de la Madera y Afines (Faima), conoció de cerca lo que fue lidiar con las restricciones de dólares para importar insumos y producir. Recordó que "hubo empresas del sector, tanto en Misiones como en otras provincias, que estuvieron paradas o redujeron la producción porque no tenían insumos; hoy se aceitó un poco el mecanismo, no obstante, sigue siendo complicado y hay que acomodarse a la disponibilidad que tiene el Banco Central", recordó.



Comercios con altas demandas

Alejandro Haene, contador público y tesorero de la Confederación Económica de Misiones (CEM) y presidente de Fundación Praxis, le tocó un sector de crecimiento explosivo como el comercio. "Brasil y Paraguay en este momento son súper demandantes de todo tipo de productos de la Argentina", dijo al resaltar que el comercio está funcionando bien. "La pauta lo da, por ejemplo, que el año pasado, con los Ahora Misiones se vendió por $22 mil millones y en estos primeros cinco meses, se habla de que está cercano a ese número".

Tras regresar de una reunión de la CEM, detalló que "todas las ciudades de frontera son un boom". Lo que sucede en Posadas con Encarnación también ocurre con Foz y Puerto Iguazú o en localidades fronterizas como Bernardo de Irigoyen, San Vicente, El Soberbio, San Javier. "Es como que nunca apagan las luces", resumió.



En la industria

Gerardo Grippo, ingeniero, empresario propietario de Indo SA y presidente del Movimiento Industrial Misionero (MIM), destacó que la industria se viene recuperando después de la gran caída producto de la pandemia, en términos de producción y comercialización. "Estoy hablando a nivel general, porque Misiones pudo mantener el ritmo de trabajo y producción. Sin embargo, determinados insumos en la cadena de valor habían impactado porque no se producían".



Indicó que generalmente todos los productos, la mayoría de los insumos industriales, provienen fuera de la provincia o fuera del país. A ello se suman el tipo de cambio y la disponibilidad de dólares para poder importar. "En Misiones se vio reflejada la recuperación en la gastronomía, turismo y otras actividades y se pudo mantener el ritmo de obras".



Con ello, añadió Grippo: "Hoy Misiones en el NEA -en los últimos meses- tiene un récord de puestos de trabajos formales, el comercio funcionando muy bien producto del negocio de frontera".



Misiones una isla en la crisis

El economista Darío Díaz coincide con los empresarios que en medio de la incertidumbre de la economía nacional, "Misiones es una isla", en referencia al buen momento que transita. "Hace poco la Cepal mostró los datos del Producto Bruto Geográfico, que muestra a nuestro país en un estancamiento económico y Misiones es la única provincia junto a Neuquén, que presenta una tasa de crecimiento 1,1% entre 2011 y 2021".



Basados en datos de empleo privado registrado, como los de la Cepal, también muestra crecimiento en el sector de la información y de las comunicaciones. "Esto justamente es por el impulso que hay en una política muy fuerte de innovación con el Silicon Misiones, que con la ciencia permite otra salida hacia las economías blandas, hacia la economía del conocimiento", sostuvo Díaz.



Zona Aduanera Especial

Gerardo Grippo, integrante del MIM, se mostró con muchas expectativas de lo que podría generar con reducción de costos la implementación de la zona aduanera especial. "Puede traer un enorme impacto positivo respecto de los costos y será primordial, en un radio aproximado de 1.000 a 1.500 kilómetros alrededor de Misiones que nos va a permitir contar con un mercado de entre 3 a 4 millones de personas y tener la potencialidad de producir y vender más", observó Grippo.



Román Queiroz compartió que "estamos como en una isla en Misiones" por el buen momento que se transita y apuntó que ello "es por una política acertada de la Renovación".



Pero también advirtió la necesidad de estar atentos. "Es un arma de doble filo, al contar con países vecinos que vienen a consumir". Y allí se preguntó "qué pasaría si fuera al revés, acordémonos de la década de los 90, que Posadas, Iguazú, Irigoyen eran pueblos fantasma". Por eso, advirtió: "Hay que tener mucho cuidado y por eso, es tan importante la zona aduanera especial".



Haene añadió sobre la gran cantidad de empresas foráneas asentadas en los últimos meses en tierra colorada de Corrientes, Chaco, de Entre Ríos, que vienen a instalarse en Misiones. "Seguramente es algo que están viendo algo que no terminamos de ve". Entiende que puede ser porque "se nota que hay un consumo interesante que se mantiene y el hecho de tener a Paraguay y Brasil enfrente como mercados muy apetecibles".

Recomiendan pensar en una base industrial

"Mantener el equilibrio macroeconómico es mantener al mismo tiempo un grado de previsibilidad que para nosotros es la base fundamental", sostuvo Gerardo Grippo del Movimiento Industrial Misionero (MIM).



"Nosotros lo que vemos es una agenda pendiente y coincidimos en los diagnósticos que no tenemos la energía más barata y a veces no tenemos la disponibilidad de energía para determinados sectores; es una deuda que tiene el país central, no tenemos autovía ya que llega solo hasta Paso de los Libres, con la hidrovía tenemos problemas de Corrientes hasta acá, los vuelos aún no son masivos, si bien se ha incrementado y todo esto hace a la conectividad y hace a producir más y mejor", reflexionó.



Por ello, sostiene que Misiones y la región "debe tener un tratamiento impositivo diferencial, que permita -ya que el país necesita- elevar el grado exportable; tenemos que hacer posible un proyecto productivo de país que pueda aumentar los grados de exportación".



Entiende que esto es fundamental. "Si seguimos primarizando la economía, si la economía del país vuelve a tener el necesario grado de primarización -que también es importante-, pero necesitamos una base industrial. Tenemos que pensar en una base industrial que complemente los ingresos del agro o agroindustria con la industria tradicional. No es industria vieja, es tecnología vieja y nosotros sabemos que podemos mejorar la calidad, somos competitivos y somos optimistas, porque vemos que la agenda pendiente puede volcarse para Misiones por lo menos en esto que es la zona aduanera especial, que puede resultar muy bueno para nosotros, por el mercado circundante y además conectarnos y comerciar con el resto del país, cosa que no podemos ahora porque no nos dan los costos".



Ante un nuevo escenario electoral, planteó la necesidad de definir un nuevo proyecto productivo en el país. "Es hora de sentarse a conciliar desde Nación un proyecto más acentuado con todos los sectores, que tiene mucho para aportar. Porque estamos con el modelo que genera valor, que produce y genera empleos, mejora la distribución de riqueza, teniendo en cuenta que las pymes mueven el 80% de la economía".



Logros de Misiones

En cuanto a los resultados favorables reflejados en Misiones, destacó que "es fruto de un proyecto político del gobierno de la provincia. Hace 20 años atrás, no se veían estos adelantos y es producto del fuerte apoyo a lo productivo, a la innovación, a las nuevas tecnologías".



Sostiene que "es por la decisión política de hacerlo y gestionar".



Subrayó Grippo la necesidad de insistir ante Nación, "la deuda que tiene el país central con nosotros, desde la falta de gasoducto a la energía más cara".



Con las decisiones políticas que están en marcha en la provincia, como conclusión, se mostró "confiado en un crecimiento y más desarrollo en la provincia".