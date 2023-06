Un día negro para los misioneros

domingo 18 de junio de 2023 | 6:01hs.

Los pilotos misioneros que compiten en la Clase 2 del Turismo Nacional tuvieron un sábado complicado. Todos abandonaron y partirán desde el fondo en la final de hoy.



Ayer, Pablo Ortega, Marcos Fernández y Lucas Petracchini ganaron las series de la sexta fecha de la Clase 2 del Turismo Nacional que se disputó en el autódromo Rosamonte de Posadas, ante un buen marco de público, que se quedó con las ganas de ver a los misioneros pelear adelante.



Ortega había dominado la segunda y definitiva clasificación y largó adelante en la primera batería escapándose en el primer giro. La competencia se neutralizaba rápidamente debido al toque entre Tomás Aramburu (Peugeot 208) y el local Iñaki Beitia (Toyota Etios), que quedaron mal ubicados en la curva uno. Por el toque Aramburu sería excluido parcialmente.



En el relanzamiento, Thomas Pozner (Peugeot 208) pudo con Juan Ignacio Canela (VW Gol Trend) y se ubicó segundo. Ortega se llevó el parcial, seguido por Pozner y Canela.



“Me pegan mal desde atrás con la mala suerte que se me apaga el auto. Ahora vamos a intentar reparar el auto y buscar avanzar en la final”, dijo Beitia.



Petracchini en la segunda

En la segunda serie, el salteño Lucas Petracchini (Toyota Etios) logró su segunda victoria en series y fue seguido por Nicolás Posco (Ford Fiesta Kinetic), quien sumó pensando en el campeonato. Lucas Barbalarga (VW Gol Trend), quien largó segundo y fue a buscar al puntero, pero se pasó en la bajada del carrusel, le pegó a Petracchini y cayó al tercer lugar.

Lucas Petracchini aguantó todos los golpes y ganó la 2° serie de la Clase 2. Foto: Víctor Hugo Paniagua

Por su parte, el apostoleño Bautista Bustos (Toyota Etios) largó en la sexta posición y fue perdiendo rendimiento hasta abandonar en la segunda vuelta por rotura de motor.



“No estamos viviendo el fin de semana que hubiésemos querido, me hubiese encantado poder estar adelante al estar corriendo acá en Misiones. Es un fin de semana muy complicado para nosotros, no pudimos clasificar por un problema de la directa de la caja y en la clasificación nos pudimos meter 17° a unos segundos de la punta. Sabíamos que teníamos un gran potencial para la serie ya que, en los entrenamientos se había mostrado muy rápido el auto”, explicó Bustos mientras masticaba bronca.



“En la primera vuelta de la batería el motor empezó a perder aceite, que empezó a caer en la goma trasera haciendo el auto muy inestable. Cuando agarro la contrarrecta voy controlando la presión de aceite y de un momento para el otro cae toda la presión. Cuando levanté el motor ya había estallado. Vamos a buscar un motor de repuesto, tenemos que largar del fondo e intentar que se nos dé todo para poder avanzar, zafar de los roces en las primeras vueltas y poder terminar lo más adelante posible para dar show para toda la gente que venga al autódromo”, agregó el apostoleño.



La liebre Fernández

En la tercera y última serie, Marcos Fernández (Nissan March) ganó la serie más rápida y largará adelante en la final de la Clase 2.

Marcos Fernández, con el Nissan March, ganó la tercera serie que fue la más rápida de las tres. Foto: Víctor Hugo Paniagua

Fernández fue una liebre solitaria y cerró la serie más rápida. Segundo fue Marco Veronesi (Toyota Yaris), quien avanzó dos posiciones y tercero quedó Juan Eluchans (Toyota Yaris).



Por su parte los misioneros Martín Blasig (Toyota Etios) y Juan Pablo Pastori (Toyota Etios) tuvieron que abandonar, cerrando un sábado negro para los de la Tierra Colorada, ya que ninguno pudo terminar las series. Al obereño se le rompió el motor en la primera vuelta y a Pastori, en la última vuelta, lo tocó de atrás Diego Casais (Peugeot 208), quedó tirado en la curva uno. Casáis fue excluido por esa maniobra.

Juan Pablo Pastori venía avanzando pero Diego Casáis lo golpeó desde atrás y lo mandó a la leca. Foto: Víctor Hugo Paniagua

“Me voy con mucha bronca, cuando el fin de semana arranca complicado es difícil revertirlo. Me pega mal desde atrás y me saca de pista. Será muy difícil avanzar”, afirmó Pastori con ojos llorosos por la situación que vivió en pista



Hoy desde las 12 se disputará la final y los misioneros tendrán 16 vueltas para buscar la heróica y poder avanzar, buscando cerrar un fin de semana que esperan no sea para el olvido.