Siete alianzas políticas para las primarias

domingo 18 de junio de 2023 | 6:05hs.

Son siete las alianzas que se anotaron en la carrera electoral. Es lo que surgió el 14 de junio, al cerrar el plazo para que estos frentes se presenten formalmente ante la Justicia Electoral, para competir por la presidencia de la Nación, la nueva composición del Congreso (diputados y senadores) y aquellas provincias que no adelantaron elecciones, para definir gobernadores. Se elegirán 130 diputados nacionales, es decir la mitad de la Cámara Baja, y 24 senadores nacionales, un tercio de la Cámara Alta.



En concreto, el 13 de agosto se celebrarán las elecciones primarias abiertas simultáneas y obligatorias (Paso), mientras que los comicios generales son el 22 de octubre. En caso de un eventual balotaje, la votación será el 19 de noviembre.



Entre los frentes que efectuaron presentación surgió Unión por la Patria que viene a reemplazar el sello del Frente de Todos con el que Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner ganaron las elecciones presidenciales de 2019. No obstante, por ahora, no hay plena Unión en el oficialismo porque Cristina Kirchner le sigue pegando al albertismo por ir a primarias y no abocarse de lleno a gobernar y también cargó contra Daniel Scioli quien no quiere bajar la precandidatura a presidente, acompañado en el principal terreno por Victoria Tolosa Paz. De hecho, los sciolistas, entienden que el reglamento puede relegarlos y amenazan con recurrir a la justicia. Scioli, tras estos cambios en el espacio, intenta mantenerse y para ello, coquetea con sumar a otros sectores del peronismo anticristinista y referentes peronistas como el gobernador Juan Schiaretti o el exmandatario de Salta, Juan Manuel Urtubey.



Al tigrense Sergio Massa no lo nombran, pero se mueve como candidato. Además, en el peronismo resurgió Juan Manzur, el exjefe de Gabinete, que pretende respaldarse con aquel pronunciamiento que realizaron los gobernadores en el Consejo Federal de Inversiones exigiendo mayor federalismo. Afirman que tiene afinidad con Wado de Pedro, insinuando un posible binomio.



Cristina puso énfasis, esta semana en destacar la figura de Axel Kicillof quien en las últimas horas se fue posicionando como uno de los posibles candidatos a presidente bendecido por el cristinismo que por ahora insinúa mayor respaldo a Massa y Wado de Pedro, aunque en el discurso del jueves en Santa Cruz, Cristina le destinó significativos y llamativos elogios a la gobernadora de esa provincia, su cuñada Alicia Kirchner, y al ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, al que calificó como uno de los funcionarios que funcionan. Para algunos, viniendo esas expresiones de la vicepresidenta, es casi un lanzamiento al ruedo electoral. Mientras algunos insinúan que Cristina está indecisa respecto a quién apoyar, hay otros que aseguran que como es su estilo ya tiene todo decidido y por estas horas, solo juega con los tiempos electorales. Lo cierto es que Unión por la Patria (UP) surge con el anhelo de nuclear al oficialismo en su conjunto, esto significa diferentes corrientes del kirchnerismo y el peronismo, pero a su vez, algunas sorpresas como el Frente Renovador de la Concordia de Misiones que forma parte de esta alianza política de cara las elecciones generales, como se verá más adelante.



Mientras se resuelve si será precandidato presidencial, Massa sigue atajando penales como ministro. Esta semana ante la inminencia de un incremento en las naftas que en algunos casos amenazaban con llegar al 7%, el ministro de Economía cruzó a las petroleras por considerar que esos aumentos no se ajustaban a lo acordado oportunamente de un 4,5% entre el gobierno y las compañías del sector. Este último porcentaje fue el que finalmente se aplicó. Lo cierto es que casi todas las urgencias a resolver pasan por el ministerio de Massa desde donde se le exige encontrar la vuelta de cómo bajar la inflación que solamente en mayo tuvo un aumento de precios del 7,8% y lleva acumulado un 114% interanual. Es cierto que la evolución de precios durante mayo muestra una desaceleración, pero continúa en un nivel muy elevado. Del mismo modo, debe normalizarse el tipo de cambio, pero para ello también necesita de gestos del Ejecutivo nacional como desplegar una reducción del gasto público a fin de establecer condiciones para el crecimiento y desarrollo económico. Pero no todo es negativo.



Lo notable es que la actividad industrial sigue registrando saldos positivos. Acumuló en el primer cuatrimestre del año un incremento del 2,5% y logró la suba más alta en los últimos cinco años. En otras palabras, el sector muestra solidez, lo cual no es un dato menor ni casual, porque es producto de líneas de apoyo, como los Créditos Argentinos (Crear), como reconocen los propios industriales que los llevan a hacer altas inversiones en maquinarias.



En cuanto a la proyección, por ahora, Unión por la Patria como nuevo frente electoral presentó el viernes ante la Justicia Electoral un programa de gobierno que llevará adelante en caso de imponerse en las elecciones. Entre los puntos principales, plantean avanza hacia un nuevo pacto democrático, buscando la independencia económica, planteando una irrenunciable soberanía política y la anhelada justicia social.



En JxC, con similar alianza

En la vereda de enfrente está Juntos por el Cambio que no realizó mayores cambios, más allá de incorporar nuevos espacios políticos y también ingresó su proyecto político, basado en un plan de estabilización, buscando reducir el gasto público y girando hacia un estado austero, eficiente y moderno.



De esta manera, esta alianza a nivel nacional, tras semanas de tensiones, logró además acordar para mantener el sello que estará integrada por el PRO, la UCR, la Coalición Cívica-ARI, el GEN, el partido Unir, el partido Demócrata Progresista, Encuentro Republicano Federal y Avanza Libertad. Es decir, JxC se presentó con una alianza similar a la de 2019, aunque está vez incluyeron al GEN de Margarita Stolbizer y a Avanza Libertad, el partido de José Luis Espert, quien pasó de ser opositor al macrismo a buscar ahora sumar su base electoral a favor del espacio amarillo, donde los precandidatos a presidente que pisan más fuertes son Horacio Rodríguez Larreta quien insinúa una posible fórmula con el radical Gerardo Morales y Patricia Bullrich, a quien habría rechazado ofrecimiento el economista Carlos Melconián.



En tanto, a pesar de haber coqueteado con Juntos por el Cambio, finalmente no será parte de la coalición el gobernador de Córdoba Juan Schiaretti. Este dirigente se presentará a través de Hacemos por Nuestro País (HxP), una alianza propia creada con partidos provinciales y peronistas.



Se suma La Libertad Avanza de Javier Milei, con el respaldo del derechista Partido Demócrata. Este partido, sufrió un revés de último minuto al quedarse sin candidato para las elecciones a gobernador en la provincia de Buenos Aires, al rechazar tal postulación, el intendente de Chivilcoy, Guillermo Britos. Es un traspié más que tiene Milei, que había comenzado con aquella ruptura con uno de sus principales armadores, Carlos Maslatón, que había denunciado lo poco democrático en que se estaba transformando La Libertad Avanza.



Lo cierto es que hasta ahora no tuvo buenos resultados en las urnas, es decir para aquellos que se presentaron en nombre de Milei, arrojando pobre resultado en La Rioja donde llevó como candidato a gobernador a Martín, sobrino del expresidente Carlos Menem. Del mismo modo quedó séptimo en Salta, con Marcos Urtubey, quien no pudo hacer pesar el apellido paterno del exgobernador peronista Juan Manuel Urtubey. También quedó en tercer lugar en Tucumán y por lo tanto sin chances alguna de gobernar para el candidato de La Libertad Avanza, Ricardo Bussi que es hijo del reconocido genocida Antonio Bussi, del que el economista fue asesor en 1999. Es decir, las primeras incursiones del partido creado por Milei, fueron todas derrotas.



No obstante, todo indica que la principal competencia electoral en el país se dará entre estos tres espacios es decir además de la Libertad Avanza, Unión por la Patria y Juntos por el Cambio.



El sábado se sabrá nombres

Entre los que también se anotaron, se encuentran el eterno ex secretario de Comercio de Cristina Kirchner, Guillermo Moreno, también pretende ser parte de la discusión, para lo cual presentó su alianza Principios y Valores (PyV); el Frente Liberar además del Frente de Izquierda y los Trabajadores, Unidad, que ya adelantó que competirá en las Paso con dos fórmulas presidenciales encabezadas por Myriam Bregman y Gabriel Solano. Al respecto el precandidato a vicepresidente Nicolás del Caño recordó que no es la primera vez que el espacio resuelve candidaturas en las Paso.



Además, habrá que esperar hasta el sábado 24 como fecha límite en que vence el plazo para que se presenten los candidatos para todas las categorías, porque de inscribirse espacios únicos -sin alianzas- también podrán competir en estas elecciones. Es decir, recién allí se oficializarán los principales aspirantes de cada espacio.



Renovación en boleta larga

Como se indicó, el Frente Renovador de la Concordia de Misiones decidió ser parte en estas elecciones de Unión por la Patria. Fundamentan tal decisión en el compromiso asumido por Sergio Massa de respetar y cumplir el proyecto misionerista. De esta manera, la Renovación irá con boleta larga en apoyo claro al massismo, pero aclarando que no resignan los candidatos que habían sido dados a conocer con mucha antelación para el Congreso de la Nación.



En tal sentido aclararon que más allá de la vinculación con un candidato presidencial, el Frente Renovador se presentará en las próximas elecciones bajo la figura de Innovación Federal, impulsando las candidaturas de Carlos Arce, Sonia Rojas Decut, Daniel “Colo” Vancsik y Yamila Ruiz, para defender en el parlamento argentino los proyectos de Misiones.



El acompañamiento a Massa, según afirmaron desde la Renovación, es porque el actual ministro de Economía fue quien brindó constantes apoyos a los pedidos y medidas formuladas por la provincia.



Los anotados en Misiones

Como se indicó en la carrera para las elecciones generales, también se inscribieron ante el Juzgado Federal con competencia electoral en Misiones. Los anotados son el Frente Renovador de la Concordia de Innovación Federal, como lo hicieron otros dos frentes, Juntos por el Cambio y Unión por la Patria. En tal sentido, Julia Perié detalló que desde el Partido Justicialista decidieron adherir a Unión por la Patria en boleta larga, apoyando a Daniel Scioli.



Además, en Misiones, la junta constitutiva de JxC la conforman Horacio Loreiro del Pro, Roxana Velázquez Larraburu del Pro, Pablo Argañaraz de la Unión Cívica Radical (UCR), María Belén Pérez de la UCR, Pedro Puerta de Activar y Florencia Klipauka de Activar.



Del mismo modo se inscribieron los partidos Agrario Social, Unión Popular Federal, Obrero, Fe y Fuerza Liberal.



Tanto la conformación de las alianzas como las reservas realizadas por los partidos esperan ahora contar con el aval de las autoridades electorales, para iniciar de manera formal la campaña. Los que aspiren a llegar a las generales de octubre deberán obtener en las Paso un piso mínimo de 1,5% de los votos válidamente emitidos.



El logro de la semana

En materia de gestión, se destacó la materialización de un largo pedido efectuado por productores, entre ellos de Misiones. Finalmente, esta semana se oficializó la compatibilidad de los programas sociales con el trabajo registrado. Representaba un largo anhelo del sector y un incesante pedido formulado por el gobernador Oscar Herrera Ahuad.



Se destacó que representa una resolución anhelada hace mucho tiempo y que con tal decisión ganan todos, los productores que tendrán posibilidades de contratar mano de obra formal sin inconvenientes, los trabajadores que sumarán ingresos y con ello, se podrá sacar la producción.



El turismo a pleno

Otro factor de relevancia para Misiones es el buen momento en materia turística, que demuestra que la provincia no tiene temporada baja y se suma a otros indicadores positivos como la creciente generación de empleo, ventas en comercios y alto nivel de consumo. Nuevamente se espera un notable incremento de visitantes este fin de semana extra largo. Esta vez se suma como atracción la realización del TN en Posadas que trae espectadores de todo el país, además de Brasil y Paraguay. A su vez, Cataratas en Iguazú logró un crecimiento promedio del 20% de visitantes extranjeros comparado al año pasado. Datos sumamente positivos que afianzan a Misiones como destino turístico.