Avanzó la conectividad rural pero aún no es uniforme

En los últimos tres años Argentina logró un desarrollo significativo en cuanto a conectividad rural a través de políticas públicas y acciones llevadas a cabo, lo que permitió que más de un millón de personas accedan a internet en sus hogares o mejoren su conexión. Sin embargo, este aumento “no ha sido uniforme en todas las provincias” por lo que “aún existen brechas por cerrar”, según un estudio presentado este mes por el IICA.



Entre 2020 y 2022, el desarrollo de conectividad rural en el país amplió el alcance de señal, lo que permitió que más de un millón de personas accedan a una mayor conectividad o mejore su calidad, no obstante, el aumento no se dio homogéneamente en las provincias y aún quedan brechas por achicar, afirmó el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA).



Durante los últimos años la conectividad rural se convirtió en un servicio fundamental para mejorar la calidad de vida de las personas que viven en el campo, además, la conexión a internet favorece la modernización del sector agrícola y potencia la bioeconomía, generando nuevas oportunidades de empleo y desarrollo económico.



“En 2020, el 65% de la población rural de Argentina -unas 2,3 millones de personas- no accedía a una conectividad significativa y en las mediciones de 2022 se registra un crecimiento en el acceso cercano al 30% que impacta en más de un millón de personas. Pese a esta mejora aún resta un amplio recorrido para lograr la conectividad plena”, sostiene el informe.