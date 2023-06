En un duelo con polémicas, Racing venció 2-1 a Vélez

domingo 18 de junio de 2023 | 6:01hs.

Racing, sin Paolo Guerrero, Gabriel Arias ni Matías Rojas (convocados para la fecha Fifa), le ganó ayer 2-1 a Vélez en el Cilindro de Avellaneda, por el partido postergado de la jornada 17 de la Liga Profesional 2023. Una noche polémica en la que el Fortín, que atraviesa una profunda crisis, le apuntó al arbitraje por varias jugadas con reclamos, como por ejemplo dos supuestos penales no cobrados.



El repentino fallecimiento de Hernán ‘Palito’ Manrique, del cuerpo técnico de la Reserva del Fortín, en el momento en que ambas instituciones jugaban el duelo de la categoría, provocó la suspensión del cotejo el pasado 19 de mayo.



El primer tiempo comenzó con imprecisiones, mucha fricción y pocas situaciones de riesgo, pero a partir del minuto 28 todo cambió. Tras un error de Chila Gómez, Hauche conectó un centro atrás de Jonathan Gómez para el 1-0.



Lo mejor de Vélez, en tanto, apareció con el marcador en desventaja. Desde una serie de pelotazos largos, con la ayuda de algunos errores defensivos de la Academia, Fernández lo empató en sólo dos minutos gracias a una gran jugada de Francisco Ortega. Después, el Fortín generó otras tres chances claras para pasar arriba en el marcador, con José Florentín, Abiel Osorio y Diego Godín a la cabeza.



Pero cuando Racing la estaba pasando mal, llegó el alivio. Un penal de Leonardo Jara sobre Nicolás Oroz, en un centro que parecía no revestir complicaciones, fue aprovechado por Gonzalo Piovi con un zurdazo fuerte y cruzado.



El final de la primera etapa tuvo sus polémicas: la segunda tarjeta amarilla que Leandro Rey Hilfer no le sacó a Piovi por una infracción y el VAR que evitó un penal para Vélez por una mano de Jonathan Gómez. Y es que en la revisión, la tecnología detectó un offside previo de Florentín, quien estaba obstaculizando un posible rechazo de Piovi.



En la segunda etapa Racing se acomodó y Vélez intentó lastimar con algunos cambios. El equipo visitante pidió una falta sobre Janson y una supuesta mano de Facundo Mura que protestaron todos los jugadores. Pese a su reclamo, en las imágenes de televisión se ve que la pelota dio en el pecho del jugador de Racing.