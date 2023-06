El primer pasajero

domingo 18 de junio de 2023 | 6:01hs.

Guaraní abrió la 5° fecha del torneo Clasificatorio de la Liga Posadeña con un empate ante 1° de Mayo en el estadio Clemente Argentino Fernández de Oliveira, que le sirvió para clasificarse a los cuartos de final del certamen.



Yamil Cáceres marcó un doblete para el dueño de casa, mientras que Cristian Domínguez y Carlos Frutos convirtieron los tantos de los visitantes, que se mantienen como escoltas de la Franja y quedaron cerca de la clasificación a cuartos.



El conjunto de Villa Sarita manda en la zona A, que completará la 5° fecha el miércoles, cuando Colectivero reciba a Guacurarí en cancha de Crucero desde las 15.30.



Por su parte, Candelaria goleó como visitante a La Picada, en uno de los partidos pendientes de la 4° fecha. Los de la antigua capital festejaron el 4-1 en Villa Cabello por la zona B y quedaron como escoltas de Mitre.



Catriel Méndez, Luis Medina, Gustavo Esteche y Gerardo Barboza convirtieron los tantos de Candelaria, mientras que Santiago Benítez, de penal, marcó el único del Tren del Oeste.



Con el triunfo, el Albirrojo quedó mejor parado que La Picada de cara a las últimas fechas, en las que ambos pelearán por la clasificación junto a Mitre. Huracán, con apenas un punto, está prácticamente eliminado.



Ayer también debía disputarse el encuentro entre Garupá FC y Crucero, por la 5° fecha de la zona D, pero fue postergado.



A la 4° fecha le quedarán tres encuentros. El martes desde las 15.30, Luz y Fuerza será local en cancha de Brown ante Atlético Posadas.



El Eléctrico lidera el grupo C y el Decano es uno de sus escoltas en la pelea por la clasificación.



El miércoles, también a partir de las 15.30, Brown, otro de los escoltas de Luz y Fuerza, recibirá en Villa Urquiza a El Brete, último en las posiciones de la zona C.



El restante encuentro es el postergado entre Corpus, líder de la zona D, frente a Crucero.



El resto del cronograma de la 5° fecha y del duelo postergado aún no fue confirmado por la Liga Posadeña.