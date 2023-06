Nacional y Jardín América, a la cima de sus zonas

domingo 18 de junio de 2023 | 6:01hs.

Nacional de Puerto Piray y Jardín América sumaron en sus respectivos partidos y alcanzaron la cima en sus grupos del torneo Provincial de la Federación Misionera de Fútbol, mientras que Central Iguazú ratificó su buen andar con una goleada.



En el inicio de la 7° fecha, Central Iguazú se hizo fuerte en casa y goleó 3-0 a Defensores de San Vicente por la zona A. Los de la ciudad de las Cataratas lideran con comodidad y buscan terminar como líderes del grupo.



Por el mismo grupo, Brown venció 2-0 como local a Belgrano de El Alcázar y se ilusiona con la clasificación. Candelaria, por su parte, quedó libre.



Nacional de Puerto Piray rescató un punto en su visita a Atlético Posadas tras igualar sin goles. El punto les sirvió a los del Alto Paraná para alcanzar a Luz y Fuerza de Iguazú, que hoy recibirá a Rosamonte.



Otro que también alcanzó la cima en su grupo fue Jardín América, que se hizo fuerte en Apóstoles ante Independiente e igualó la línea de Mitre en la zona D. El Lobo venció 2-1 a los de Apóstoles, que están en el fondo de las posiciones.



Hoy Mitre tendrá una visita de riesgo a Santa Rita, donde se medirá con River e intentará recuperar el liderazgo en soledad.



La 7° fecha continuará hoy con cinco encuentros. Además de los mencionados duelos River (SR)-Mitre por la zona D y Luz y Fuerza-Rosamonte por la zona C, habrá acción en otros puntos de la provincia.



Por la zona C, Mandiyú de Garuhapé será local ante River de Villa Bonita. Ambos deben ganar para acercarse a Nacional y Luz y Fuerza, punteros del grupo.



Por otro lado, Guacurarí, líder de la zona B, visitará en San Vicente a Ex Alumnos 453, último en las posiciones y que apenas ganó un partido en el certamen.



Además, Sporting y Mado Delicia disputarán un duelo de necesitados en Santo Pipó. La fecha 7 de la zona B se completará el martes, cuando Atlético Oberá y Tuyutí, escoltas del líder Guacurarí, se midan en la Capital del Monte.