Crece la expectativa por la fórmula presidencial en UP

domingo 18 de junio de 2023 | 6:02hs.

A menos de una semana del cierre de listas, la coalición Unión por la Patria (UP) está inmersa en negociaciones para completar las fórmulas para la presidencia y la gobernación bonaerense que competirán en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (Paso), mientras crecen las versiones sobre un posible anuncio previo al sábado 24, fecha límite de la Justicia electoral.



Las tratativas para resolver las precandidaturas se producen en un clima de creciente tensión entre el espacio integrado por el kirchnerismo y el massismo, por un lado, y el sector que impulsa la postulación de Daniel Scioli para la primera magistratura y a Victoria Tolosa Paz para la gobernación, por otro.



El panorama electoral de UP se consolidó en las últimas horas alrededor de dos polos: en un lado, el polo encabezado por la vicepresidenta Cristina Kirchner y que tiene como actores claves -y potenciales postulantes- a Sergio Massa, Axel Kicillof y Eduardo ‘Wado’ De Pedro; del otro, el sciolismo, Tolosa Paz y dirigentes allegados al presidente Alberto Fernández.



La dirigencia de UP intenta completar las listas que podrían competir internamente en las primarias, pero en ese caso los competidores saben que de acuerdo al reglamento interno acordado por la coalición deberán presentar precandidatos propios en todas las categorías.



Eso impedirá, por caso, que un mismo intendente pueda adherir a las dos boletas que competirán para presidente y gobernador, al menos en la provincia de Buenos Aires, y siempre que se concrete la potencial puja entre el polo kirchnerista-massista y el polo sciolismo-albertismo.



En el caso de los nombres del polo integrado por lo que en 2017 fue Unidad Ciudadana, del que forma parte el Frente Renovador, se especula con que la decisión final del armado de fórmulas a la Casa Rosada y a la La Plata provenga desde Santa Cruz.



La vicepresidenta pasará allí el fin de semana extra largo: no se descarta que viaje a la Patagonia un importante funcionario kirchnerista para volverse con el aval de Cristina Kirchner en su carrera a la Casa Rosada, o bien que haya una comunicación telefónica desde el sur del país que ordene las candidaturas en ese espacio.



En la palestra, encuesta de por medio, figuran varios nombres que pueden representar a la alianza que han tejido el diputado y titular del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, con el ministro de Economía Sergio Massa, a pesar de sus diferencias. La idea que pregona la vicepresidenta para el futuro cercano es consolidar “un modelo que acabe con la economía bimonetaria” y, para eso, “se necesitará un marco de acuerdos y unidad contra los que nos exigen un programa de ajuste”.



Uno de los nombres en danza, se sabe, es el de ‘Wado’ De Pedro, que podría ser el elegido por la vicepresidenta para encabezar la fórmula presidencial, o podría acompañar a Massa si este accede a ser precandidato a la primera magistratura pero con un rival en la primaria. Desde el entorno del oriundo del partido bonaerense de Mercedes sostienen que “Wado va a ser candidato”, pero que el lugar -que podría ser a presidente, vice, gobernador o senador- “lo define Cristina”.



Sobre los tiempos y cuando se anunciaría la decisión final de ese espacio, el entorno de De Pedro sostiene que todo indicaría que “será una cuestión de largo aliento”, que se resolvería en las horas previas a la fecha límite establecida por la Justicia electoral.



El otro nombre que aparece en escena es el del gobernador Kicillof, que en reiteradas oportunidades deslizó su deseo de continuar en La Plata, pero sus buenas mediciones y el alto conocimiento que reúne su figura son los fundamentos para que un sector del kirchnerismo insista con que debe ser quien compita a nivel nacional.



En los últimos días, cuando se vencía el plazo para la inscripción de alianzas, los dos polos de UP se dedicaron críticas y declaraciones fuertes, que escalaron luego de que Aníbal Fernández amenazara con recurrir a la Justicia si se mantenía un piso electoral del 40% para el ingreso de los candidatos de la minoría, como proponía inicialmente Máximo Kirchner.



Desde ese momento se sucedieron varias frases contundentes, con una dura respuesta del PJ bonaerense en un comunicado, en el que se acusó al sector de Alberto Fernández de “problema de cartel, abundancia de vanidades”.



Al respecto, Scioli redobló la apuesta y respondió: “No se trata de cartel, es una cuestión de responsabilidad y compromiso con el país”.

Todavía ven a Kicillof como presidenciable

Más allá de las tensiones por la estrategia de elección de UP, la cuestión de fondo es quién será el precandidato del polo integrado por el kirchnerismo y el massismo, dado que Scioli sigue cumpliendo con los pasos legales para competir.



En ese punto, la figura del gobernador Kicillof está también en el centro de las versiones y los debates; en su entorno reiteran algo que él mismo se encargó de resaltar, que se considera parte de un proyecto colectivo y que hará lo que “Cristina y el conjunto de los compañeros definan”. Finalmente, entre las opciones está también la figura del hiperactivo ministro de Economía, quien, en el congreso partidario de su fuerza política realizado en Tortuguitas avisó que “el Frente Renovador participará de las Paso”.

Scioli firmó por Unidos Triunfaremos

El embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, firmó ayer su precandidatura para presidente por el espacio “Unidos Triunfaremos” para las próximas elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del frente Unión por la Patria (UxP). La información fue confirmada por su espacio político, desde donde señalaron que Scioli competirá en las PASO de UxP en representación de la corriente interna “Unidos Triunfaremos”. El embajador argentino en Brasil, que ya adelantó que llevará como precandidata a la gobernación de la provincia de Buenos Aires a la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, se refirió ayer a las PASO del 13 de agosto próximo y destacó la necesidad de que “sea la gente la que ordene las candidaturas”.