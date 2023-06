Por el frío, más de un centenar de personas recibe asistencia en la calle

domingo 18 de junio de 2023 | 6:05hs.

Algunos fueron echados de sus hogares, otros quedaron sin dinero para pagar el alquiler diario de una pieza, o bien se quedaron sin recursos para regresar, hay quienes luchan contra consumos problemáticos, mientras que algunos transitan su propia realidad atravesados por patologías mentales. Sea cual fuera el caso, en la capital provincial, ante la presencia de personas en situación de calle hay dos protocolos que se activan para poder ofrecerles refugios nocturnos, ayudarlos a tramitar un DNI, pedir asistencia sanitaria o derivarlos a programas terapéuticos. A nivel municipal se encuentra la Patrulla Nocturna dependiente de la comuna y el Operativo en Red del Ministerio de Desarrollo Social.



Hoy hay alrededor de 30 personas en situación de calle permanente en Posadas. Mientras, 120 se encuentran ante una determinada circunstancia transitoria que les imposibilita contar con una habitación para pasar la noche.



Estas recorridas, al igual que los datos recabados con el último Censo Nacional, que por primera vez tuvo en cuenta esta población objetivo, permiten tener un registro de personas en esta situación, visibilizarlas, que se consideren sus derechos, conocer la magnitud del problema y llevar adelante proyectos que las contemplen.



El Territorio acompañó parte de la recorrida realizada por el operativo ministerial para, además de conocer el trabajo de los funcionarios y voluntarios, recabar historias de aquellos que pernoctan en la vía pública.



Operativo En Red se lleva a cabo para rescatar a las personas expuestas al frío, tanto en situación de calle como aquellas que trabajan bajo estas condiciones.



El ministerio opera en colaboración con los municipios y con el gobierno nacional. Las salidas se realizan cuando se registran temperaturas de un dígito y comenzaron el pasado domingo 11 de junio en zonas de alta circulación como: Villa Cabello, Itaembé Miní, los hospitales, el centro, la Costanera, la rotonda y parte de los barrios A4 y Miguel Lanús.



Registro y revinculación

En las recorridas se entrega comida caliente, mate cocido, indumentaria, calzados y frazadas. El año pasado los registros daban cuenta de 22 personas en situación de calle permanente, de las cuales once fueron revinculadas socialmente, esto es, tramitarles el DNI, lograr que vuelvan a sus hogares, o bien que accedan a tratamientos y seguimientos médicos.



Ahora son 30 los casos de los cuales muchos de ellos deciden no ir a los refugios nocturnos y permanecer en lugares públicos porque allí se sienten más seguros o bien porque realizan sus changas en la zona (serenos, limpia coches, trapitos).



“En cuanto a la revinculación lleva tiempo, trabajamos en red con los municipios y con el programa nacional Integrar”, comenzó explicando el ministro de Desarrollo Social, Fernando Meza, a lo que agregó: “No se asiste solamente a personas en situación de calle, abarcamos a todas las personas que están expuestas a bajas temperaturas, incluyendo estaciones de servicio, taxistas, colectiveros, familiares en los hospitales y recolectores de residuos”.

Los hospitales son uno de los lugares de asistencia. Foto: Marcelo Rodríguez

Mantas y platos calientes

En la entrevista los voluntarios y agentes sociales brindan frazadas, camperas, comida caliente y kit de higiene personal. “Luego se les invita a ser trasladados a alguno de los refugios en la ciudad que son tres: Operación Rescate (Ayacucho casi Salta, frente a la Policía Federal), Fundación Filipos (avenida Uruguay y Barrufaldi) y El Catán (en el predio de los hospitales Baliña y Carrillo)”, destacó Claudio Vázquez, subsecretario de Acción Social.



“Todas las noches se preparan 150 raciones de comida caliente para asistir a las situaciones permanente, como también en aquellos casos golondrinas, personas que no son de la provincia y vienen a vender artesanías a realizar malabares, entre otros”, agregó.



Niños y familias

Al patrullaje se suma la Línea 102 que enfoca su área de trabajo en la zona del Parque de la Salud.



“Nos encontramos con familias que por distintas urgencias llegaron al hospital desde distintos puntos de la provincia con lo puesto y a ellos les brindamos indumentaria, frazadas y pañales”, señaló Paula Schapovaloff, directora del espacio, quien dijo que al tener los datos luego del alta se los puede seguir asistiendo.



Si bien la Línea 102 es de emergencia ante el maltrato infantil, cuando en los recorridos dan con la presencia de menores avisan a la Dirección de Niñez municipal para que intervengan en los casos y los chicos puedan ser trasladados a refugios y luego poder solucionar su situación particular.



“Tuvimos varias situaciones con menores que están en situación de calle, que están a veces junto a su mamá o papá, atravesados por diversos problemas económicos. Ante estos casos se los lleva a los albergues y se los asiste”, finalizó.

En cifras

30 En Posadas hay 30 personas relevadas que viven de forma permanente en las calles, aunque el número fluctúa según la época del año.

Los moradores del hospital

Marcelo no es misionero, tampoco precisa su origen, aunque su acento hace presumir que podría ser oriundo de Buenos Aires. Llegó a Misiones para conocer las Cataratas hace más de una década. Luego se trasladó como mochilero a Brasil. Allí “las drogas y el alcohol me quemaron la cabeza, por eso junté un par de pesos y volví a Posadas”, explicó.



Aquí formó pareja dos veces y en las dos oportunidades se quedó en la calle. Según su relato, “decidí venir a vivir en el hospital porque acá me siento seguro, tengo mis perros, me permiten higienizarme, hago mis changas cuidando autos o limpiando parabrisas”.



Por su parte, José dice venir del Sur, ser excombatiente de Malvinas y haberse desempeñado como técnico en el área petrolera.



“Estoy acá esperando para ver a mi hermana que está en estado vegetativo hace tres años. No molesto a nadie y no pido nada”, señala mientras hace un análisis de los valores sociales que considera extinguidos.

Para agendar

Dónde dar aviso

Ante la presencia de personas en situación de calle los números habilitados son:



Operativo en Red 376-5239673.



El número de la Patrulla Urbana de Posadas es el 376-4671686.



En Oberá la comuna habilitó la línea 3755-230004 para la asistencia.