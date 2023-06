Anuncian paro de colectivos el jueves y viernes próximos

domingo 18 de junio de 2023 | 6:02hs.

La Unión de Tranvías Automotor (UTA) anunció que podría efectuar un paro en los colectivos de corta y mediana distancia para el interior del país, en el marco de un reclamo salarial que busca un aumento escalonado que incluya un salario de $348.800 en julio, $380.192 en agosto y una remuneración básica de $414.409 en septiembre.



Además, desde el sindicato reclaman, en los mismos plazos, un aumento en los viáticos para los choferes: $1.997 en julio, $2.176 en agosto y $2.372 al noveno mes del año. Si bien no se aclararon cuáles serían las líneas afectadas, la UTA ya dispuso un eventual paro de 48 horas, estipulado para el jueves 22 y el viernes 23, en caso de no llegar a un acuerdo por el salario de sus trabajadores.



Alejandro Quintero, referente de Unión Transviarios Automotor (UTA), en diálogo con ADNSUR explicó que “las negociaciones por ahora vienen tensas y el Gobierno está diciendo que no tiene los fondos para poder solventar a las empresas del interior del país”.



El comunicado de la UTA

A través de un comunicado oficial, la Unión de Tranviarios Automor anticipó las medidas de fuerza para la próxima semana: “No vamos a observar paralizados la de menos realización de servicios y la precarización de las condiciones laborales que pretenden imponernos, ni la reducción de las fuentes de trabajo, ni perder en condiciones de trabajo y mucho menos permitir que se nos imponga la reducción de sueldos por la demora en acordar en una economía altamente inflacionaria como la que atravesamos”.



“Las autoridades hacen caso omiso a sus obligaciones en materia de transporte sin tener presente el perjuicio que causan a los nueve millones de pasajeros que trasladamos diariamente por la falta de servicios...”, agregaron.



En este marco, se espera una última audiencia el próximo miércoles a las 16, en donde se buscará destrabar el conflicto e impedir la medida de fuerza que podría afectar a los pasajeros.

La UOM pide nuevos aumentos

La conducción de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) informó que espera poder reabrir la discusión salarial la semana próxima o la siguiente. Ya monitorean los números de inflación para presentar su reclamo. Vienen de cerrar un acuerdo trimestral y esperan seguir por la senda de los entendimientos cortos. El gremio que comanda Abel Furlán dijo estar siguiendo la evolución de precios al consumidor para fundamentar su reclamo. Según pudo saber InfoGremiales, la intención de los gremialistas es que las charlas inicien la semana próxima, aunque creen que los feriados pueden atentar contra esa posibilidad.