Agenda cotidiana

domingo 18 de junio de 2023 | 6:00hs.

Música



Vocal. El 45º Encuentro Nacional de Grupos Vocales será hasta hoy en el Auditorio Tierra Sin Mal, en la ex Estación de Trenes -Av. Costanera-. A los anfitriones “Enarmonía” y “Canto Abierto”, se le sumarán otras 10 agrupaciones de todo el país.



Leyenda. Claudio “Tano” Marciello, la guitarra del heavy metal argentino y ex Almafuerte, dará un concierto en Posadas con su banda CTM. Será hoy en La Bionda (avenida Mitre2470). El músico presentará los temas de Emergencia 1, su último álbum, más los clásicos de su extensa discografía. Anticipadas en boletería y en That Metal Shop (Jujuy 2492).



Metal. La banda Corchazo presenta su gira Masticando Ruidos junto a Inmune y Origen Salvaje. El viernes a las 23 en La Bionda (Avenida Mitre 2470).



Latino. El sábado a las 22.30 en el Casino Club Posadas (San Lorenzo1950) se presentan Los biquers, banda ded dance/latin-pop creada en el 2008 por Martín Oddonetto. Para cerrar la noche estará DJ Vaca. Con entrada libre y gratuita.



Las Pelotas. Las Pelotas vuelve a Misiones para presentar su nueva gira nacional, Seguimos esperando el milagro, el domingo 25 a las 21 en Umma (av. Maipú 2260). Entradas en boletería y en www.paseshow.com.ar.



Sokol. El domingo 25 desde las 23 en La Bionda (av. Mitre 2470), y luego de su show con Las Pelotas, Ismael Sokol en concierto. En la previa tocará Todavía. Entradas en boletería.



Flema. Flema, la banda de punk rock oriunda de Gerli, Buenos Aires, con 30 años de trayectoria en los escenarios, llega al Locura Dilelio de La Bionda (avenida Mitre 2470), el 16 de julio con su legendario Resaka Tour. Desde las 21 abrirán las bandas locales invitadas El Ogro y los del Sople, El Derribante y Ressakados. Anticipadas en boletería del local, en That Metal Shop y, en Garupá en la Rockería Malvinas Argentina (avenida Las Américas y Colombia).



La Delio. Con un show que promete vibrar al ritmo de la mejor cumbia latina, La Delio Valdéz vuelve a Posadas. Será el 23 de julio en Umma (Maipú 2260). Entradas a la venta vía web y en revistería Piturro.





Muestras



Nosotros. En el Multicultural de la Costanera, Chiquitina y Ernesto Engel exponen la muestra pictórica Nosotros. Disponible hasta el 29 de junio, todos los días de 8 a 20.



Yaparí. En el Museo Yaparí (Sarmiento 1885), se puede visitar la propuesta La Nación de Plástico, de la artista Alejandra Rodríguez. Se trata de una muestra de arte con conciencia ambiental que se expresa a través de la instalación, perfomance y fotografía y que prevé actividades de interacción con el público.



Alegrarte. El artista Daniel Ernesto Tabbia expone las pinturas de su serie Araucarias y aves de Misiones, en Alegrarte Art Café, Roque Sáenz Peña 1870. Abierto al público de lunes a sábados de 7 a 21.



Huellas. La ceramista Mónica Julia Pérez expone Tras las huellas del Arte en el salón de arte de la Universidad Gastón Dachary, en Colón y Salta.





Teatro



Tereré. Hasta hoy se desarrollan las funciones de teatro en el marco del 2º Festival Tereré Títere organizado por el grupo Reciclo Circo. Las presentaciones son en salas, barrios y escuelas. Cartelera en Instagram @ titeresreciclocirco



Astronauta. El sábado 24 a las 21 en Espacio Base (Rademacher 5324), se estrenará la obra teatral Astronauta, de Laura Abián, con dirección de Julia Barrandeguy. Reservas al 376-5130101.



Amores. El escritor y humorista Pela Romero regresa a Posadas con una nueva versión de su taquillera charla #Basta de Amores de Mierda; el miércoles 21 a las 21.30 en el Montoya. Tickets en boletería.





Eventos



Audición. El Ballet Neoclásico Posadas realizará su primera audición para incorporar bailarines de la región a su elenco, el sábado 24 de junio, a partir de las 9 en la sala de ballet de Posadas Ballet Studio de la mano de sus directores Cintia Mansilla y Lucas Oliva. Los interesados deberán inscribirse al mail: balletneoclasicoposadas@gmail.com. Más info en IG @balletneoclasicoposadas



Yoga. Del 19 al 24 se celebrará la Semana del Yoga, y la Escuela Anauel Todoarte prepara actividades gratuitas para acercar esta práctica a la comunidad con clases abiertas, talleres, ferias, muestras y espectáculos de yoga. Info al 376-4993428.



Locro. Montecarlo celebrará la Primera Fiesta Municipal del Locro, será el 20 de junio. La sede permanente para este evento será el Barrio Belgrano y comenzará a las 11.30 (luego del acto protocolar). Habrá concurso de locro y los interesados en participar del certamen y preparar el popular plato pueden obtener más información en Instagram @montecarlo.prensaydifusion.