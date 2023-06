Andy Muschietti dirigirá una nueva película de Batman

domingo 18 de junio de 2023 | 6:00hs.

Después del exitoso debut de “Flash” y de haber recibido los elogios de algunas de las personas más importantes de la industria del entretenimiento, los hermanos argentinos Andy y Bárbara Muschietti se harán cargo de una de las apuestas más importantes de Warner. El director y la productora estarán al frente de “The Brave and the Bold”, el proyecto que presentará una nueva versión de Batman en la pantalla grande.



Si bien su desembarco en la Baticueva era una posibilidad con la que se especulaba desde hace un tiempo, la buena recepción del filme del máximo velocista de DC los colocó precisamente allí, para contar por primera vez en el cine la historia de Bruce Wayne y su hijo Damian. El proyecto forma parte de la expansión del universo de superhéroes que están desarrollando los directores de DC Studios, Peter Safran y James Gunn.



En las últimas semanas, el director fue cauto y literalmente evitó hablar sobre este proyecto, a pesar de que en varias de las entrevistas que brindó -a propósito del estreno mundial de “Flash”- le preguntaron sobre el tema. Sin embargo, la noticia fue dada a conocer este jueves por los responsables del estudio. “Vimos Flash incluso antes de tomar las riendas de DC Studios y sabíamos que estábamos en manos no sólo de un director visionario, sino de un gran fanático de DC”, dijeron Gunn y Safran en un comunicado.