Crucero pagó caro la falta de contundencia y cayó abatido en Santa Inés

sábado 17 de junio de 2023 | 21:48hs.

Crucero fue sorprendido por Central Norte en Santa Inés, perdió 2-1 y otra vez perdió terreno en el torneo Federal A. La falta de precisión se pagó con creces en este encuentro que puso en marcha la 16ª fecha de la zona D.



El Colectivero no tuvo tiempo de acomodarse y recibió el primer cachetazo sobre los 5’ producto de un error de cálculos que terminó en tragedia. Y es que en pleno retroceso defensivo, el relevo del volante Soto no fue el mejor con un pase corto a mitad de camino que dejó a Franzoni cara a cara con el arquero Pegini; en esa milésima de segundos el delantero prefirió lanzar un pase preciso para que Reyes empuje el esférico a la red sin resistencia alguna.



El reemplazante del eterno Diego Magno pasó factura a una defensa endeble que sintió el impacto.



De allí en más Crucero, que contó con el estreno de sus tres refuerzos desde el inicio, fue un recital de malos pases y se mostró totalmente desorientado en la grama bahiana del Andrés Guacurarí. Aun así intentó recuperar esa astucia con el empuje de su gente.



Poco a poco Central Norte fue retrocediendo la primera línea. Entonces el Colectivero lo buscó con centros de sus carrileros, en especial de Soto, y algunas pequeñas sociedades de un mediocampo que no cambió su idea a pesar de la salida de Iglesias por lesión.

Iglesias se retiró lesionado en el primer tiempo y ya encendió alarmas. Foto: Damián Molina

En ese contexto el debutante Mainero tuvo dos claras en un lapso de doce minutos. Primero con un cabezazo sin fuerza a los 25’ y más tarde, sobre los 37’, con una media vuelta estupenda dentro del área grande que hizo estallar el travesaño.



Ya en el complemento la presión del Colectivero se intensificó haciéndose dueño del partido. Marciante y Torres relucieron como no lo hicieron en la primera mitad, lo que ayudó a cambiar la imagen.

El estreno de Torres fue auspicioso, sobre todo en el complemento. Foto: Damián Molina

Los avances se sucedieron una tras otra al igual que las chances. Primero un disparo por bajo, en dos tiempos, de Mainero que pasó cerca del palo derecho de Salort, después un cabezazo de Benítez por arriba del travesaño. El empate estaba al caer.



Central Norte esta vez se apagó repentinamente, dependiendo exclusivamente de su único punta y dejando de lado la buena tarea que venía haciendo Navarro en el círculo central.



A esta altura sólo era cuestión de tiempo, de precisión, pero justamente esta es una virtud que escasea en el Colectivero. Y como el fútbol no conoce de lógicas, llegó el inesperado golpe de nocaut.



Sobre los 34’ el DT Riggio movió la banca con el ingreso de dos piezas que definieron la historia en una contra, con Crucero jugado en ataque.



A los 36’ Reyes recibió un pase de gol, eludió al arquero y cedió al ingresado Rostagno para el 2-0 final. Un tanto muy similar al primero que sacudió la estantería.



Aun así llegó el descuento a los 47’ mediante un latigazo desde fuera del área de Delsole que venció la resistencia del arquero. El disparo fue de aire y de zurda, imposible para cualquiera.



Pero la historia ya estaba juzgada con anticipación y el desenlace lo vio al Cuervo salteño llevarse los huevos de oro.



Dura derrota para los comandados por Macchi que cortaron una racha positiva en condición de local y cedieron terreno en la pelea por volver a los puestos clasificatorios. De hecho puede terminar en el último escalón si 9 de Julio consigue mañana los tres puntos.



Se viene Sarmiento, en Resistencia, pero antes habrá una semana complicada por delante.

El dato

El ambiete caldeado en las tribunas fue otro de los condimentos de la tarde. Foto: Damián Molina

El ambiente ya estaba caldeado antes del pitazo final y cuando se cerró el partido dos jóvenes hinchas locales se metieron al campo de juego para increpar a los jugadores. Afortunadamente no pasó a mayores.