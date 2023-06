Raúl Lavié se descompensó antes de grabar un programa de televisión

sábado 17 de junio de 2023 | 11:30hs.

Raúl Lavié reapareció en la pantalla chica, pero esta vez por un episodio que preocupó acerca de su salud. Según relató él mismo una vez recuperado, tuvo una descompensación mientras se encontraba tomando un té con jengibre en el estudio de Noche al Dente, el ciclo de América.

Invitado por Fer Dente, el cantante de tangos se disponía a participar como entrevistado al programa cuando, al parecer, se atragantó con un poco de miel que había quedado en el fondo de la taza de la infusión que estaba bebiendo. “Antes de grabar me tomé un tecito con miel, terminé el tecito, quedó la miel abajo, seguí comiendo la miel y se fue para otro lado, me quitó la respiración y bueno, decidimos suspender la grabación porque eso me afecta la voz para cantar para hacerlo luego en otra oportunidad”, comenzó contando Lavié al cronista de LAM, el programa de Ángel De Brito.

En un pasillo del estudio de América, el Negro continuó: “Suele ocurrir que muchas veces la gente se atraganta con un objeto sólido, eso es peor porque se va al esófago, pero en mi caso la miel se quedó ahí y me impedía respirar. Tremendo. Pero estoy bien, fue un accidente”, manifestó llevando tranquilidad a sus seres queridos y también a su público.

“En ese momento lo importante es tomarlo con calma, seguir, tratar de respirar, hasta que vaya bajando todo y hasta el final. Ahora ya estoy bien. Ya vino el médico, y me explicó que no me pudo hacer nada, porque si el atragantamiento hubiera sido con un objeto sólido sí porque te hace un ejercicio para expulsar lo que te hace mal, lo que está obstruyendo la respiración, pero como la miel se pega y queda en ese lugar, no pudo hacer nada para sacarla. Hubo que esperar a que vaya bajando sola”, relató con tranquilidad.

Para concluir, el músico reiteró: “Pero ya está. No me hicieron nada, solo me tomaron la presión arterial. Van a tener Lavié para rato, no se preocupen”. En cantante, a sus 85 años, es conocido como “la voz de Buenos Aires”, y hace un tiempo en diálogo con Teleshow, Lavié había revelado cuál es el secreto de su vitalidad. “El secreto está en la actitud frente a la vida, las ganas que uno pone, tener pensamientos positivos de lo que uno quiere hacer y pone el pecho para lograrlas. Además soy fuerte y tengo muy buena salud”.

Su amplitud y potencia vocal permanecen ajenas al paso de los años y el intérprete aseguró que esto es “porque Dios me dio un don” para luego contar que en la década del 60 visitó a un otorrinolaringólogo muy famoso que luego de revisarlo le aseguró asombrado “pibe vos no tenés cuerdas vocales, vos tenés sogas”.

Hasta hace muy poco jugaba al fútbol, al golf, caminaba mucho pero un problema en la rodilla redujo esas actividades. Según reveló Lavié en aquel momento, otro de los consejos de su vitalidad es “relacionarse con jóvenes”. Así fue como las personas que lo acompañaron en el escenario, durante su show musical, tenían un promedio de edad de 30 años. “Y un talento enorme”, destacó el Negro al confesar su clave para seguir activo después de los 80.