sábado 17 de junio de 2023 | 6:00hs.

Por Luis Eduardo Benítez Comisario general (RE), Abogado

La Policía de Misiones, como todas las instituciones del Estado, posee entre su plantel de personal sujetos que por sus características particulares, a veces son bautizados por sus compañeros con algún sobrenombre o apodo, y así se lo llama cariñosamente; hace muchos años, en la Seccional Tercera de Posadas existía un suboficial que cumplía las funciones de “citador”, por lo tanto conocía perfectamente todos y cada uno de los barrios de la jurisdicción.



Era una persona de baja estatura, físico menudo, de mirada vivaz e inquieto; su apodo era Sansón, (quizá basado en el superhéroe hebreo del Antiguo Testamento, cuya fuerza era descomunal). A la vez, el jefe de la dependencia era un reconocido comisario, amante de la disciplina, que inspiraba respeto y subordinación con el ejemplo; ello lo llevó a ocupar la Subjefatura de la institución años más tarde.



Llegado un aniversario de la Policía, el jefe organizó un almuerzo en un salón ubicado sobre avenida Cabred, al cual debía concurrir todo el personal con sus respectivas esposas e hijos; llegado el día (un domingo), Sansón arribó al lugar de impecable traje celeste, tomado de la mano de su esposa.



Todo transcurría con absoluta normalidad, la mesa, la comida, la música, todo había sido planificado minuciosamente por directivas del jefe. Mientras algunos recordaban vivencias y anécdotas durante la sobremesa y otros se disponían a bailar, Sansón, que ya había tomado algo, fue hasta un extremo de la larga mesa y comenzó a improvisar un discurso o palabras alusivas; al principio nadie o casi nadie le prestó atención, pero él continuó hablando y realizando ademanes, algunos se percataron y pidieron silencio, otros realizaron el clásico ‘sshhhhh’ para pedir que le presten atención, hasta que, como ocurre siempre, todos se callaron y se pudo escuchar la última frase de Sansón, quien dijo: “Para finalizar, quiero hacer un pedido a la humanidad, quiero que por favor se termine la delincuencia , nada más…“.



Quizá por lo noble del pedido, pese a ser una frase utópica, Sansón despertó un cerrado y largo aplauso de los presentes, y envalentonado con ello, quiso retomar el discurso; el jefe, que lo miraba atentamente, dijo: “Ya está bien, Sansón, suficiente”, a lo que Sansón contestó: “Vos no me conocés bien a mí, Carlitos, ¿eh?” (Carlos era el nombre del jefe).



Me contaron que Sansón anduvo un par de días siguiendo con los festejos por un barrio de emergencia donde hoy está la Costanera de Posadas, en su intersección con avenida Tierra del Fuego.



Al retomar el servicio el miércoles, correctamente uniformado, ya sin su traje celeste, Sansón recibió un duro apercibimiento, pero el citado Jefe optó por darle una oportunidad más, pues en el fondo era un buen personal y cumplía acabadamente con la función. Sólo fue un desliz.