Suben los cuadros respiratorios en Misiones y alientan la vacunación

sábado 17 de junio de 2023 | 6:00hs.

Tos, moco, catarro, malestar y fiebre. Un cuadro viral producido por el virus sincicial respiratorio que en los lactantes y niños menores de 2 años produce bronquiolitis y puede conducir hacia la internación del pequeño por la obstrucción de los bronquios. Ese es el principal escenario respecto a las enfermedades respiratorias que se está dando en las 56 salas de internación abreviada que tiene el Programa de Infecciones Respiratorias Agudas Bajas (Irab) en Misiones, donde vigilan cómo se comportan los contagios principalmente en la población que va de 0 a 6 años.



Además, ya está circulando también el adenovirus y el virus de la influenza, otros dos patógenos que ocasionan enfermedades respiratorias que pueden ser graves según la edad o cuadros de base que tenga la persona.



Así, este año las patologías típicas de otoño-invierno muestran un adelantamiento y la curva de casos comenzó a subir con picos que se dieron en mayo y siguen elevados. Algo que generalmente ocurre a finales de junio o principios de julio, en coincidencia con las vacaciones de invierno.



En diálogo con El Territorio, el médico Guillermo Rolón, responsable del Irab en la provincia contó que esta semana se reunieron en Sala de Situación del Ministerio de Salud para evaluar cómo avanza el monitoreo de contagios que se lanzó a principios de marzo.



“Hubo un adelantamiento de los cuadros bronquiales, de la bronquiolitis, los síndromes obstructivos, y es algo que está pasando a nivel nacional”, explicó.



“Es decir, hubo una anticipación del pico respiratorio con respecto a los cuadros bronquiales y predominantemente lo que tenemos es el virus sincicial respiratorio”, agregó Rolón.



Sobre la bronquiolitis detalló que es la patología que se da en menores de 2 años y aparece con un cuadro obstructivo, como si fuera el chillido al respirar. “El chico tiene agitación, no quiere alimentarse y hay que actuar lo más rápido posible porque si no provoca la obstrucción de los bronquios y los bronquiolitos y el chiquito queda sin oxígeno, puede terminar internado o incluso ocasionar fallecimiento por falta de oxígeno”, dijo al detallar la principal sintomatología que puede presentarse o no con fiebre.



“Es un cuadro grave por eso la prioridad dentro del Programa son los cuadros bronquiales y la bronquiolitis es la más grave”, destacó Rolón y acotó que siempre la premisa es evitar la internación del niño y así también posibles secuelas como Epoc post viral o recaídas.



Consultado sobre cómo se está presentando el cuadro de situación actual resaltó que aumentó la demanda en todas las guardias de la provincia y la salas de atención primaria de la salud (APS).



“Por suerte se está pudiendo evacuar y trabajar desde APS en resolver, más del 85% de los casos no requieren internación, eso es lo bueno que uno adiestra a la madre sobre lo que tiene que hacer, le hace el tratamiento al chico y vuelve a su a su domicilio”, indicó.



Luego comentó que la zona Norte y Nordeste de la provincia -que tienen como centro de referencia al Hospital Samic de Eldorado- tuvieron picos elevados de ocupación de camas a finales de mayo, pero es algo que se logró controlar y disminuir. Situación similar se dio en la zona Centro, en Oberá principalmente.



“Estamos saliendo de la pandemia de Covid-19, donde estos otros cuadros respiratorios con síndromes obstructivos habían disminuido casi un 70%, pero el año pasado ya empezaron a aumentar y este año tenemos un aumento mayor, casi de los valores prepandémicos”, sostuvo Rolón.



Por otro lado, precisó cómo se actúa cuando se detecta el cuadro de bronquiolitis: “Lo que buscamos es primero aspirar los mocos, le decimos a la madre que aprenda a sacar los mocos poniéndolo en posición semisentada, porque la posición acostada aumenta la agitación, y después, por supuesto, hay insumos que maneja el programa y se dan en forma gratuita que son los broncodilatadores y la mamá se lo lleva a la casa porque el tratamiento sigue allí”.



Proyección

Luego, el especialista sostuvo que “puede haber un pico mayor de bronquiolitis en estas tres o cuatro semanas siguientes, después hay que saber que el otro virus que está también circulando se llama de adenovirus y el virus influenza, que es el virus de la gripe. Ya hace dos semanas empezó a presentarse en los exámenes virológicos”.



Por último recalcó sobre la vacunación. “Estamos por debajo de los valores. Por eso quiero insistir que tenemos las vacunas gratuitas obligatorias del calendario, que ya nos protegen contra varios virus y bacterias respiratorias y la antigripal en los chicos de 0 a 2 años es obligatoria, no necesita indicación médica”, finalizó.

Piden ventilar los ambientes

La médica infectóloga pediátrica, Liliana Arce, coincidió con que hay una suba de cuadros respiratorios en el país y también en Misiones, algo que tiene en alerta a los profesionales de la salud dada la baja cobertura de vacunas, sobre todo las antigripales.



“Las personas de riesgo, los mayores de 65 años y los niños de 6 a 24 meses deben vacunarse porque ya hay circulación de influenza y eso va a aumentar la internación”, señaló Arce a El Territorio al decir que la vacuna antigripal como la del neumococo son gratuitas y están disponibles en la provincia para los grupos de riesgo.



La especialista dio también una serie de recomendaciones como usar barbijo si hay que ir a una guardia médica, no ir al trabajo con síntomas respiratorios, ni mandar a los chicos a la escuela, no visitar lugares con ancianos si se está en estado gripal, ventilar habitaciones, lavarse las manos y estornudar en el codo, entre otras.



Además de la influenza enumeró que están circulando el virus sincicial respiratorio, rinovirus, adenovirus y el metapneumovirus.



“En este momento no sólo circula un virus sino varios. Entonces en los lugares de asistencia a pacientes como las guardias, los consultorios pediátricos y donde hay pacientes de riesgo como oncológicos, cardiópatas, enfermos respiratorios, diabéticos, obesos mórbidos, debemos tener mucho cuidado en que esos pacientes no se contagien por las conductas personales de los que asisten a sus lugares”, dijo Arce.



“Es muy importante que los niños de 6 a 24 meses tengan dos dosis de vacuna antigripal”, agregó y resaltó también que todos los niños con patologías de base deben estar inmunizados, independientemente de la edad que tengan porque pueden tener un cuadro viral grave que requiera internación.



Recomendó la limpieza de superficies, evitar el tabaquismo en la casa y el uso de leña dentro del domicilio. “Hay que usar pañuelos de papel, no los de tela, y lavarse las manos frecuentemente o usar alcohol en gel al bajarse del transporte público. Todo eso va a disminuir la posibilidad de que alguno se enferme”, aclaró.



“La vacuna necesita quince días para que la persona desarrolle anticuerpos y es mentira que provoca mayores infecciones o cuadros gripales”, sostuvo y agregó que el coronavirus pasó a ser una enfermedad más del panel viral.



“Pero por lo menos hay que tener tres dosis anti Covid-19 aplicadas”, dijo. Por último indicó que si la persona tiene duda sobre alguna vacuna que vaya al médico con el carnet y consulte o al Caps. “No hay que entrar en pánico pero sí tomar medidas de cuidado”, cerró.