Liga Posadeña: se completa la 4° y arranca la 5° fecha

sábado 17 de junio de 2023 | 6:01hs.

El torneo Clasificatorio de la Liga Posadeña continúa con un irregular calendario a causa de las lluvias que cayeron en la zona sur durante la última semana, que obligaron a postergar algunos partidos.



Hoy continuará parte de la 4° fecha, mientras que a la vez se pondrá en marcha la 5° fecha del certamen capitalino.



En la zona B, La Picada será local ante Candelaria desde las 16, en un duelo de escoltas de Mitre.



Ambos equipos tienen 4 puntos y necesitan ganar para no perderle pisada a los del barrio Rocamora, que entre semana festejaron en el clásico ante Huracán.



A las 15.30 y en el estadio Clemente Argentino Fernández de Oliveira de Villa Sarita, Guaraní se medirá con 1° de Mayo.



La Franja lidera la zona A con comodidad y, de ganar, se convertirá en el primer clasificado a cuartos de final del campeonato.



Por su parte, el equipo de los trabajdores, escolta de Guaraní, necesita el triunfo para no ceder terreno en la lucha por la clasificación.



También por la fecha 5, Garupá FC será local ante Crucero por la zona D, el grupo más parejo del torneo.



Los de Garupá son uno de los tres líderes de la zona, mientras que Crucero marcha último, pero tiene un partido menos y apuesta a ganar para igualar la línea de su rival de hoy.



El encuentro se disputará en cancha de El Bretre, en la que Garupá FC será local, a partir de las 15.30.



A la 4° fecha le quedarán tres encuentros. El martes desde las 15.30, Luz y Fuerza será local en cancha de Brown ante Atlético Posadas.



El Eléctrico lidera el grupo C y el Decano es uno de sus escoltas en la pelea por la clasificación.



El miércoles, también a partir de las 15.30, Brown, otro de los escoltas de Luz y Fuerza, recibirá en Villa Urquiza a El Brete, último en las posiciones de la zona C.



El restante encuentro es el postergado entre Corpus, líder de la zona D, frente a Crucero.



En tanto que la 5° fecha, tendrá continuidad el miércoles con la zona A, ya que desde las 15.30 y en cancha de Crucero, Colectivero será local ante Guacurarí en un duelo de equipos necesitados de puntos,



El resto del cronograma de la 5° fecha y del duelo postergado aún no fue confirmado por la Liga Posadeña.