Falta de papeles e ingesta de alcohol, en la cúspide de las faltas de tránsito

sábado 17 de junio de 2023 | 4:00hs.

El último sábado 10 de junio se celebró el Día Nacional de la Seguridad Vial, con diferentes acciones tendientes a la concientización. En ese marco, y teniendo en cuenta que un nuevo fin de semana largo arranca con mucho tráfico en las rutas y calles de la provincia, desde la Policía Provincial y las direcciones de Tránsito de las municipalidades instaron a la conducción segura y prudente, para evitar siniestros.



Así también, aseguraron que la mayoría de las faltas que se registran en los controles tiene que ver con el vencimiento de la VTV y de la licencia de conducir, por lo que recomendaron revisar todos los papeles con regularidad. Además, insistieron en otras faltas más graves, como alcohol al volante, y recordaron las normativas vigentes al respecto. No obstante, hicieron hincapié en la necesidad de concientización y prevención.



Al respecto, se refirió Elías Ramos, especialista en Seguridad Vial, subcomisario y director legal de Infracciones de la Dirección de Seguridad Vial y Turismo de la Policía de la Provincia. “Este fin de semana no sólo es el día del padre, sino que tenemos eventos importantes en la provincia, donde habrá mucho flujo, principalmente en la capital. Justamente, las condiciones climáticas y otras cuestiones, ameritan cuidados necesarios”.



“Solemos observar mucho la conducta y tenemos la premisa de que primero se debe concientizar y evitar accidentes. A lo largo de las rutas trabajamos en esta concientización, con dispositivos de seguridad de vehículos y conducción segura”, dijo en comunicación con el programa Acá te lo contamos por Radioactiva 100.7.



Sobre las infracciones más frecuentes en el factor humano, mencionó que “principalmente los fines de semana, observamos el uso de luces, cinturones, son faltas reparables que trabajamos en la concientización y pregonamos la correcta utilización. Uno de los grandes problemas que tenemos también es la velocidad y apostamos a los controles para ir disminuyendo la siniestralidad en este sentido”.



En tanto, añadió que “generalmente se ve la falta de uso de dispositivos de seguridad, falta de espejos en motos, utilización de cascos, acompañantes en automóviles sin cinturón, principalmente quienes van en los asientos de atrás. En documentaciones, vemos licencias de conducir vencidas, falta de seguros, también trabajamos mucho en los controles con el tema de la ingesta de alcohol”.



Precauciones

Por su parte, Guillermo Correa, director de Tránsito de la ciudad de Oberá, indicó a El Territorio que “específicamente estamos trabajando mucho con los chicos de los quintos años de la escuela primaria, ellos hacen panfletos y capacitan sobre el cruce en las sendas peatonales, uso de cascos y de cinturones en vehículos”.



Asimismo, realizó un ranking de las cinco infracciones más comunes y afirmó que encabeza la falta de verificación técnica, la segunda es el mal estacionamiento, la tercera es la falta de licencia de conducir para la categoría que está conduciendo en este momento, la cuarta es alcoholemia y la quinta, falta de pago de Impuesto Provincial Automotor (IPA).



Además, mencionó que se viene trabajando con la conducción de motos, desde el año pasado con el curso específico y con la creación de la motoescuela municipal.



“Trabajamos mucho en eso como también en la concientización y estamos por encarar una fuerte campaña sobre el tema del alcohol, porque nos parece un tema complejo”, adujo.



De la misma manera, en relación a la localidad de Capioví, Héctor González, director de Tránsito local expresó que “las faltas más frecuentes consisten en verificación técnica vencida y el seguro vencido”.



No obstante, destacó “la conducta de nuestros habitantes que tienen una muy buena cultura vial y no se registran muchas infracciones”.



A su vez, comentó que el trabajo es en conjunto con la Policía local y que el mayor control se da en la ruta nacional 12.



“Las multas que se registran en Capioví se abona en la caja municipal y se brinda el comprobante correspondiente para que se acredite en el Juzgado para cerrar el expediente, sea para liberar licencias retenidas o vehículos”, dijo.



En Capioví hay un destacamento de seguridad vial al margen de la arteria nacional anteriormente mencionada. Desde allí se efectúan controles permanentes y se generan la mayor parte de las infracciones. Por último expuso que en el municipio hay 3.800 licencias de conducir vigentes. Periódicamente dictan las capacitaciones a aspirantes para la licencia de conducir y se continúa con los exámenes teóricos para cerrar el trámite correspondiente.

Recomendaciones para el finde XL

Elías Ramos, especialista en Seguridad Vial, subcomisario y director legal de Infracciones de la Dirección de Seguridad Vial y Turismo de la Policía de la Provincia, brindó una serie de recomendaciones de cara al fin de semana largo.



En primer lugar, apuntó a no ingerir bebidas alcohólicas y mantener las buenas conductas “porque es lo que va a definir el desenlace del viaje cuando transitamos junto a nuestras familias”.



Luego, mencionó la importancia de verificar si se tiene la documentación al día.



No obstante, reiteró que la mayor importancia se dará a la ingesta de alcohol. “Este fin de semana largo habrá controles durante todos los días y se va a acentuar el día domingo porque apuntamos a la prevención, trabajando en conjunto con los municipios porque el flujo de circulación en las rutas es permanente”, concluyó.

Con la información decorresponsalía Capioví