Acondicionar el auto para el frío sale alrededor de $100.000

sábado 17 de junio de 2023 | 3:00hs.

Comienza la demanda para poner en condiciones el auto de cara al invierno. Es que llegó el frío y los dueños de vehículos asisten a los talleres para arreglar la calefacción, así como también optan por renovar la batería y hacer un servicio general. Aseguran que “en el frío el auto requiere un mantenimiento especial por el cambio de temperatura”.



Desde los talleres consultados afirman que las consultas y el trabajo se reinició hace aproximadamente dos semanas con la llegada de temperaturas bajas a Misiones. Lo más solicitado son arreglos de calefacción, consultas por servicio generales y cambio de baterías.



Para un auto promedio, un diagnóstico más arreglo de calefacción vale desde $15.000, un cambio de batería $50.000 y service que incluye lubricación, cambio de aceite y filtro sale entre $25.000 y $35.000 . Por lo que poner en condiciones un coche standard para el frío saldría alrededor de $100.000, según modelo y gama del coche el valor podría aumentar.



Baterías y servicio en general

Desde ServiceCar indicaron que para un auto promedio -que tiene el 70% de la población misionera- un servicio general de lubricación cuesta aproximadamente $25.000, “esto incluye cambio de aceite y de aire. Se trata de un servicio promedio”. También hay servicios que valen $15.000 o $30.000, dependiendo del modelo y marca de auto. “Si se trata de realizarle el servicio a una camioneta varía entre los $40.000 y $60.000”.



Por otro lado, mencionaron que las baterías de los autos valen desde $30.000 en adelante, “sin embargo una de mejor calidad y vida útil para un auto standard vale $50.000”. Para una camioneta, los costos de las baterías parten desde los $60.000 en adelante.



Tras ser consultados por el movimiento hasta la fecha, manifestaron que la circulación de clientes se mantiene y que de cara a los a viajes previstos por las vacaciones de invierno aún no hay gran demanda.



Por su parte, Sebastián Brecki, encargado de ventas en Brecki Hermanos en Posadas, explicó que “la batería del coche es un elemento fundamental en cualquier vehículo con motor, sobre todo en la época de frío”.



Todos los vehículos necesitan un lugar donde almacenar energía, como mínimo para ponerse en marcha. Por ende, explicó que “sin la electricidad suministrada no es posible la combustión con la que los coches producen la energía suficiente para moverse, ya sea con cualquier tipo de combustible. Todo empieza con la batería y, ahora que hace frío, este es uno de los componentes que más se resiente”.



De esta forma, las nuevas condiciones climáticas que se están viviendo en la provincia afecta a gran parte de los componentes que forman parte de un coche. Más allá de la calefacción, un mantenimiento general que incluya renovar o cargar la batería es de gran relevancia.



Por otro lado, Gustavo Delgado, empleado en una casa de alineación y balanceo en la capital misionera, aseguró que la alineación y balanceo tiene un valor de $6.700 “y que por ahora no hay gran movimiento de clientes, pero se espera que días previos a las vacaciones aumente la circulación”.



Calefacción

Asimismo, Brecki detalló que “por una lado está la climatización del habitáculo por la calefacción, y por otro lado está la preparación del auto desde el motor”. Con respecto al motor, insistió en tener en condiciones la batería.



“En cuanto a la calefacción -también está relacionado al motor y éste debe tener un buen termostato y debe hacer que el refrigerante llegue a una temperatura óptima- para que el calefactor pueda mantener en el ambiente deseado”, explicó. Luego, contó que el cliente que viene en busca de un arreglo se le brinda un primer diagnóstico. Allí se controla el refrigerante y que este se encuentre en condiciones para pasar por el radiador, al igual que todo el circuito donde pasa el líquido debe estar limpio.



“Se pasa un presupuesto completo debido a que se hace servicio y comercializamos los repuestos. Los precios varían según el modelo de auto y el tipo de problema, si una manguera está pinchada y no circula el agua hacia el calefactor el precio es más elevado, al igual que si la calefacción está pinchada también su valor es más costoso en cuanto a repuestos y mano de obra”, relató el vendedor.



Seguidamente, afirmó que los costos de diagnóstico más arreglo parten desde los $15.000 en adelante, mientras que los autos de alta gama y camionetas pueden costar desde $60.000.



Manifestó que hace dos semanas creció el interés de los clientes en arreglar y poner en condiciones sus vehículos para no pasar frío mientras circulan en el auto.



“Esto se va a mantener hasta principios de agosto, después ya empiezan los arreglos para el aire acondicionado. Este año se espera un frío más intenso así que habrá más trabajo y ya la movida por la calefacción comenzó”, expresó.

Dificultad para conseguir repuestos

Las restricciones para traer elementos del exterior complica conseguir repuestos. Esto se da por las trabas a las importaciones. Al respecto, Pedro Delebecq, de Electro Clima en 25 de Mayo, coincidió en que la demanda creció en los últimos días pero que el inconveniente por obtener repuestos persiste según gama de vehículo. “Esta semana tuvimos un chevrolet prisma que tiene dañado uno de los radiadores de calefacción, y es uno de los modelos que no se consigue por las restricciones de las importaciones”. Lamentó que este problema- que proviene del año pasado- retrasa el trabajo. Incluso los mismos proveedores que ensamblan en Argentina les cuesta conseguir insumos para la fabricación total, según contó el trabajador. Por su parte, Sebastián Brecki, indicó que la demora en la entrega de parte de los proveedores llega hasta los seis meses. “En los últimos meses no llegaron repuestos del Onix Joy, un auto común y poco costoso, pero no hay repuestos de ese y otros coches", destacó.

Mayor movimiento en la VTV por sistema de monitoreo

Días atrás Misiones sumó un nuevo sistema de monitoreo vial, homologado por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (Inti), a través del cual la Unidad Administrativa del Control de Infracciones utiliza cámaras de seguridad para chequear información de las patentes detectadas con la base de datos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Avelino Gigena, responsable de un taller de VTV en Posadas, dijo a El Territorio que “desde que circuló la novedad sobre el nuevo sistema de monitoreo comenzó el movimiento en el taller para renovar la VTV”. Detalló que para la circulación del vehículo se debe portar la cédula verde del vehículo, comprobante del seguro al día, autorización de manejo en caso de no ser el titular, recibo de patente y contar con la oblea de la VTV frente al vehículo.