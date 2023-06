Se pone al día y quiere más ventaja arriba

sábado 17 de junio de 2023 | 6:01hs.

River completará hoy su encuentro suspendido contra Defensa y Justicia, correspondiente a la 19° fecha de la Liga Profesional, luego de la trágica muerte del hincha Pablo Serrano, quien cayó desde la tribuna Sívori alta cuando iban 25 minutos del primer tiempo.



El partido se jugará desde las 21, en el estadio Monumental, con transmisión de Espn Premium y arbitraje de Fernando Rapallini. El tiempo restante se dividirá en dos segmentos de 23 y 22 minutos, respectivamente.



River llegará con el objetivo de estirar su buena ventaja sobre Talleres, al que le lleva cuatro puntos, en la lucha por el campeonato y así quedar ya encaminado hacia una nueva estrella, mientras que Defensa y Justicia buscará un triunfo que le permita afirmarse como el cuarto del certamen y posicionarse así en puestos potenciales de clasificación a la Libertadores 2024.



Por otro lado, el equipo de Martín Demichelis consiguió un triunfo clave en la Libertadores ante Fluminense de Brasil (2-0), de local, que lo dejó con buenas chances de clasificar a la segunda ronda y también doblegó a Banfield (4-1), de visitante, en el torneo local.



En relación al posible once que presentará River, el entrenador estudia meter mano en la formación inicial, por lo que no sorprendería ver los ingresos de Paulo Díaz (por Robert Rojas, convocado por Paraguay) y Milton Casco (Elías Gómez) en la defensa; de Nacho Fernández (Agustín Palavecino) y Enzo Pérez (Pablo Solari) en la zona media.



El capitán, Enzo Pérez, se viene recuperando de una sinovitis de rodilla y por eso lo esperarán hasta último momento.



En la vereda de enfrente, el Halcón, colocaría a Nazareno Colombo (Julián Malatini) en la última línea; David Barbona (Nicolás Tripicchio), Gastón Togni (Santiago Solari) y Julián López (Rodrigo Bogarín) en el mediocampo.



Completan la jornada

Racing, que apenas sumó seis puntos de los últimos 30 que disputó, buscará un triunfo como local ante Vélez, que acumula once encuentros sin ganar y que vive una profunda crisis, en un partido pendiente de la 17° fecha.



El encuentro se jugará desde las 18 en el estadio Presidente Perón, con Leandro Rey Hilfer como árbitro y televisación de TNT Sport.



Este partido se debió jugar el viernes 19 de mayo, pero en la mañana de ese día, durante el cotejo de reserva entre ambos equipos falleció de Hernán Manrique, técnico de la formación velezana.



La clasificación a octavos de la Libertadores no disimula la mala tarea en el plano local y la Academia está a seis puntos de Arsenal, hoy el último en la tabla anual.



Vélez no encontró la solución a sus problemas ni con Alexander Medina ni con Ricardo Gareca a cargo del equipo, que mañana será conducido por Marcelo Bravo.



Por su parte, Unión recibirá a Lanús, en un partido postergado de la 14° fecha, que se jugará desde las 15.30 con arbitraje de Fernando Espinoza y TV a cargo de TNT Sports.



El partido entre el Tatengue y el Granate estaba programado para el domingo 30 de abril, pero una tormenta que afectó a la capital santafesina derivó en daños en las instalaciones del estadio 15 de Abril que afectaron a una de las tribunas de la cancha de Unión.



De ganar, Lanús se sumará al lote de los equipos que persiguen a River. El Grana no contará con Lautaro Acosta, denunciado esta semana por su pareja Ludmila Isabella por violencia de género.