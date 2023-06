Mattive ilusiona en la Copa Abarth

sábado 17 de junio de 2023 | 6:01hs.

El obereño Valentino Mattive se ubicó en la segunda posición del segundo entrenamiento de la cuarta fecha de la Copa Abarth y fue el mejor de los cuatro misionero que participan en la fecha que se disputa en el Autódromo Rosamonte de Posadas.

Mattive, actual subcampeón de la Clase 3 del Misionero de Pista, corre por primera vez en una categoría nacional y marcó 1m58s840/1000 para la mejor vuelta al trazado de 4.370 metros de extensión y quedó segundo a 304/1000 de Joaquín Naranjo, quien fue el mejor de las dos tanda con un tiempo de 1m58s536/1000.

La primera tanda fue con piso húmedo, por una pequeña llovizna y la segunda con piso seco en el cierre de la jornada.

“Me adapté muy rápido al auto y me sentí muy cómodo. Me fui soltando en cada salida a pista y me fui tirando cada vez más adentro. Esperemos seguir funcionando bien y poder redondear una buena clasificación”, indicó Mattive.

El posadeño Nicolás “Niky” Suárez, que corre por primera vez en el trazado largo, quedó en la sexta posición en ambas tandas.

“Es un trazado muy técnico que me está costando en las planas, pero buscaremos avanzar”, indicó Suárez.

El piloto de Gobernador Roca, Yonatan Lukoski, quedó octavo en los ensayos. Foto: Víctor Hugo Paniagua

El piloto de Gobernador Roca quedó octavo en ambas tandas y sigue sumando experiencia.

“Seguimos con el objetivo de ir de menos a más. Mañana (por hoy),buscaremos avanzar”, afirmó Lukoski.

Mientras que la posadeño Loreley Alegre quedó 12 en ambas tandas y sigue sumando experiencia en su primera incursión en autos con techo. “Me estoy divirtiendo mucho más allá de cualquier resultado”, dijo la posadeña.

Loreley Alegre es la única dama en la Copa Abarth. Foto: Víctor Hugo Paniagua

Hoy el tercer entrenamiento será desde las 9.15. El cuarto y último entrenamiento será desde las 13.20. La clasificación se disputará desde las 16.50. El domingo, desde las 9, se disputará la final a 12 vueltas.

4

Son los misioneros en la Copa Abarth: Nicolás Suárez lleva tres carreras y debutan Valentino Mattive, Yonatan Lukoski y Loreley Alegre.

Loreley Alegre

Edad: 18 años

Lugar: Posadas

Trayectoria: corre en el Misionero de Karting en las categorías Copa Damas y Estándar. Fue tercera en la Copa Damas en la temporada 2022.

Debuta en una categoría nacional.

Valentino Mattive

Edad: 17 años

Lugar: Oberá

Trayectoria: corrió en el Misionero de Karting. Saltó a la Clase 3 del Misionero de Pista y fue 2° la temporada pasada. Hace su debut en una categoría nacional.

Nicolás “Niky” Suárez

Edad: 29 años

Lugar: Posadas

Trayectoria: corrió en el Misionero de Karting y por razones laborales se fue a Córdoba.

Hace tres carreras que corre en la Copa Abraht y marcha 9° en el campeonato.

Yonatan Lukoski

Edad: 28

Lugar: Gobernador Roca

Trayectoria: corre en el Misionero de Karting. Fue campeón de la categoría en la 4T Senior en la temporada 2021. Actualmente corre en la categoría Estándar. Hace su debut a nivel nacional.