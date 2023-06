Grupos vocales desplegan su calidad

sábado 17 de junio de 2023 | 6:00hs.

El 45º Encuentro Nacional de Grupos Vocales será uno de los atractivos centrales de Posadas en el fin de semana largo.



Es la quinta vez que Misiones oficia de anfitrión en este encuentro nacional que reúne a distintos grupos vocales del país. Desde 1992 se hacen estas reuniones y el 45º Encuentro Nacional será desde hoy al lunes en el Auditorio Tierra Sin Mal, en la ex Estación de Trenes en el cuarto tramo de la Costanera posadeña. A los anfitriones Enarmonía y Canto Abierto, se le sumarán otras 10 agrupaciones de todo el país. Cuecas, coplas, tangos, chayas, zambas, gualambaos serán algunos de los géneros que se oirán durante los conciertos de gran calidad que se desplegarán en la ciudad.



Cada noche a las 21 las puertas del auditorio de la Tierra Sin Mal (en la ex estación de Trenes, cuatro tramo de la Costanera) se abrirán para recibir al canto coral, con entrada libre y gratuita



Entendiendo que no es una propuesta musical comercial, que pueda tener una difusión masiva, Héctor “Toly” Dopazo, referente de Enarmonía, destacó que ‘‘venimos defendiendo el movimiento de hace mucho tiempo, grupos por todo el país que están hace más de 20, 25, 30 años con uno o dos encuentros anuales en distintas sedes del país’’.



El sábado será el turno de Enarmonía (Posadas), Vocal Quintos (La Plata), De 2 a 4 (Santa Fe) y Aguablanca (La Rioja). El domingo se presentan Ch’Allay Huasi (La Rioja), La Cantarola (Villa María, Córdoba), Confluencia (La Plata) y Grupo Vocal Norte (La Rioja). El lunes será el turno de Canto Abierto (Posadas), Pirca (Catamarca), Presente (Rosario) y QuintaCopla (Santiago del Estero).