Inauguraron el Parque Ohana para rescatar y rehabilitar animales

sábado 17 de junio de 2023 | 6:04hs.

Marina Sarquiz y Fernando Pisco eligieron vivir en la tierra colorada hace cinco años, junto a sus tres hijos. Dante era el del medio y cursó una enfermedad grave y larga, un sarcoma de Ewing que no respondió al tratamiento. Era amante de los animales y, al mudarse a Misiones, se enamoró perdidamente de la fauna silvestre, por lo que se pasaba horas investigando y buscando huellas. Cuando se enfermó, tuvo la idea de armar una reserva de cuidado y su familia le prometió cumplir el sueño.



“Así surge el sueño de Dantecito, con 8 años. Nos pidió explícitamente que no lleve su nombre porque un trabajo de tal magnitud no lo hace una sola persona”, contó su mamá, en diálogo con Acá te lo contamos por Radioactiva 100.7



“Elegimos Ohana, que significa familia y no sólo de sangre, sino amigos y personas de la comunidad que comparten valores y amor por la tierra”, explicó.



En este sentido, Marina indicó que “la manera en la que seguiremos trabajando es justamente a través de muchas personas que compartan nuestros valores, que sientan el compromiso con la tierra, con los animales y con lo que dejamos a las futuras generaciones también; que aporten desde lo económico, desde su trabajo, o a través del voluntariado, desde la posibilidad que tengan”.



A su vez, aclaró que la idea de la reserva no es realizar exposiciones ni apertura al público, sino rehabilitar a los animales para volver a ponerlos en libertad.



“El objetivo es la liberación de animales que hayan tenido algún tipo de trastorno, la mayoría vinculados a una interacción con el humano. Por ejemplo, un atropellamiento, un accidente de caza, o el ataque de un perro”, profundizó.



El parque ecológico se inauguró el 14 de junio, fecha en la que Dante hubiera cumplido 10 años. Está ubicado en el municipio de Salto Encantado, cerca de la ruta nacional 14, por donación del espacio físico. El equipo de trabajo está conformado por veterinarios, biólogos, cuidadores de fauna y guardaparques. Inicialmente, el proyecto se concretaría en tres años pero se hizo en uno, por lo que desde hace varios meses la familia Pisco viene colaborando con el rescate de animales.



“Es un equipo muy lindo y estamos arrancando con muchas ganas. Estamos muy bien acompañados y asesorados”, destacó la mamá de Dante.



Sobre este punto, puntualizó que “desde el Ministerio de Ecología preguntaron si podíamos poner a disposición un vehículo de traslado e iniciamos con el rescate y traslado a centros que ya existen, o translocación de, por ejemplo, una serpiente que aparece en zona urbana y se la libera en el monte”.



De este modo, resaltó que ya se pudo colaborar con el traslado de más de 100 animales.



Por otra parte, Marina expresó: “Dante se sentiría orgulloso. Sigue presente a través de este gran legado que inició con él y es para todos, porque la fauna de Misiones es muy rica. Tenemos una diversidad enorme y preciosa por cuidar y, por sobre todo, amar”.



Sobre cómo siguieron adelante tras la muerte de su hijo en 2021, Fernando, el padre de Dante, había contado en una entrevista con este medio.



“Después de la muerte de un hijo se sigue como se puede, aferrándonos al amor de la familia, al apoyo entre nosotros mismos, a todo lo que Dante nos enseñó. Es difícil no honrarlo, con la situación que él vivía el día de su muerte nos dijo ‘soy feliz y los amo’. Nos dejó una tarea muy grande para realizar y tenemos a dos hijos más que merecen tener a sus padres para seguir desarrollándose. Es muy difícil seguir, en la intimidad lo sufrimos todo el tiempo, pero hay que seguir adelante para hacer honor a sus enseñanzas”, señaló.



Quienes quieran sumarse a colaborar pueden comunicarse por medio de la página web www.fundaciondantepiesco.org.ar, por las redes sociales Instagram y TikTok, o bien al número 3754 560214.