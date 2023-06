Señalan nuevo hito de la Ruta Belgraniana cerca de la costa del Zaimán

sábado 17 de junio de 2023 | 6:05hs.

En la mañana de ayer se señalizó un nuevo hito en la Ruta Belgraniana en Misiones, con el descubrimiento de un letrero en la Escuela Secundaria de Innovación (Esim) junto a un clon del sarandí histórico cultivado por estudiantes del Instituto Gentilini, de San José.



Así, el establecimiento emplazado en la Costanera Sur de Posadas en cercanías del arroyo Zaimán quedó demarcado como una de las postas en el trayecto que realizó Manuel Belgrano junto a sus hombres por los territorios de Misiones y antes de cruzar al Paraguay por aguas del Paraná.



La Ruta Belgraniana es una iniciativa que impulsan distintas instituciones y estudiosos de la historia que buscan rescatar y echar luz acerca de la importante presencia del heroico patriota en estos rojos terruños y del rol de Misiones en la Revolución de Mayo de 1810 cuando comenzaba a vislumbrarse apenas el proyecto de una nación soberana.



El trayecto cultural y turístico que es fruto de un arduo trabajo de investigación histórica mancomunada tiene el aval de una ley provincial.



Posadas en la historia

“Las fuerzas expedicionarias de Manuel Belgrano estuvieron en dos sitios de la actual ciudad de Posadas que merecen ser señalizados y revalorizados como lugares históricos trascendentes para la causa de la revolución y la independencia”, le explicó a El Territorio la historiadora María Angélica Amable, referente del equipo interinstitucional de la Ruta Belgraniana, minutos antes del comienzo de la ceremonia de presentación del nuevo hito.

La historiadora Amable junto a estudiantes, en el acto de ayer en la Esim. Foto: Marcelo Rodríguez

Uno de esos puntos relevantes es donde se encuentra hoy la Esim, “Belgrano venía desde la Estancia Santa María, actual Ituzaingó, y se dio cuenta que no podía cruzar por ahí al Paraguay. Entonces continuó su expedición por la costa siguiendo los antiguos caminos jesuíticos, y aquí en la costa del arroyo Zaimán, cerca de la desembocadura, estaba la antigua capilla jesuítica San Antonio que era una importante posta en el camino y que es la zona donde hoy está la Escuela de Innovación”, describió.



Según las investigaciones, Belgrano y sus tropas hacen un alto en esta capilla, descansan y se reabastecen en este puesto caminero antes de continuar rumbo a Candelaria.



Y siguiendo esa senda primero debieron remontar el arroyo Garupá, “que estaba muy crecido y no fue nada sencillo”.



El segundo sitio que recuerda el paso de Belgrano por la actual Posadas es la antigua Laguna San José, ese puerto natural que hoy desapareció con la modificación de la costa.



“El ejército de Belgrano había construido en Santa María los botes necesarios para cruzar a Paraguay, y como el cruce se hace por Candelaria, eso significó que una escuadrilla venía por el río con las embarcaciones, mientras que el grueso del ejército venía por tierra, y esa escuadrilla que navegó el río cruza por el puerto natural San José en Posadas, toda esa zona hoy es la Costanera”, puntualizó Amable.



Rescatar la memoria

La reconocida investigadora dirá además, ya ante un auditorio conformado por estudiantes, docentes, otros investigadores de la Ruta Belgraniana y funcionarios presentes, que reconstruir la ruta de Belgrano en Misiones, “es recuperar la memoria histórica”.



“Señalizar este sitio y otros más, nos recuerda que las Misiones fue una de las primeras provincias que se adhirió al movimiento revolucionario y que entregó todo su potencial en las luchas por la independencia y por la formación de la Nación Argentina”, reflexionó.



Belgrano como hombre de su tiempo, resaltó: “Comprendió muy bien que la formación de esta nueva nación debía hacerse integrando a las regiones y a los sectores sociales antes marginados, como los indígenas que eran mayoría de la población en estas Misiones”.



Y enfatizó, “por este lugar pasó Belgrano y no estamos hablando de cualquier momento, estamos hablando del momento en que está surgiendo la Nación Argentina y Misiones se está incorporando y participando de este movimiento revolucionario y de esta formación de la Nación, por ello este lugar tiene un profundo significado y no sólo para los misioneros sino para toda la historia de nuestro país”.



En el acto a su vez se precisó que se plantarán otros clones del sarandí histórico de Candelaria y que se proyecta realizar murales y monumentos, entre otras acciones para visibilizar y poner en valor la Ruta Belgraniana.



Los clones del sarandí

Los estudiantes de los últimos años del Instituto Gentilini, en el sector de vivero desarrollan el proyecto de clonar retoños del sarandí histórico de Candelaria, que es patrimonio de esa localidad y de todos los misioneros. Con esta iniciativa se garantiza la preservación del legendario árbol y su simbolismo para el legado a las futuras generaciones.



Valentino Diez, estudiante del Gentilini, expuso: “Desde tercer año nos dedicamos a aprender a reproducir las plantas, y la reproducción del sarandí es un proyecto para conservar el árbol histórico”.



Acerca del procedimiento, enseñó: “Se hace con un esqueje y se coloca en la tierra, y en aproximadamente seis meses -siempre si es bajo cubierta- larga su radícula y a partir de ahí se nutre de la tierra y desarrolla su tallo y puede vivir”.



“La idea es ir implantando el sarandí a lo largo de la Ruta Belgraniana en Misiones, estamos trabajando en varios clones, por ahora tenemos unos diez”, dijo.