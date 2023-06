Diputado filtró un audio de una reunión privada con Boric

sábado 17 de junio de 2023 | 6:02hs.

El diputado chileno Miguel Mellado, representante del partido de derecha Renovación Nacional, admitió ser el autor de la grabación y filtración de un audio sobre una reunión privada con el presidente Gabriel Boric en el que se trataron temas de seguridad, y la Cámara informó ayer que analizará la posibilidad de sanciones, incluyendo su desafuero.



En una declaración pública subida a sus redes sociales y dirigida a Boric, el legislador trató de justificarse al asegurar que no había estado presente en la primera parte de la reunión y que desconocía la prohibición explícita de grabar, expresada en ese encuentro que giró sobre la situación en la zona sur del país, principal punto del conflicto con sectores mapuches.



“Como todos los asistentes observaron, no estuve presente en la primera parte, en la que se comentó la prohibición de grabar. Desconociendo lo anterior, es que grabé estos 10 minutos de la última parte de la reunión en la que se presentaron conclusiones y compromisos importantes para la Macrozona Sur que me parecieron relevantes guardar para recordar”, indicó Mellado.



Por su parte, el presidente de la Comisión de Ética, Nelson Venegas (Partido Socialista), indicó que el próximo martes expondrá la situación ante ese cuerpo para determinar posibles sanciones contra el diputado, que podría ser desaforado.