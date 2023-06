Putin aseguró que Ucrania no tiene “ninguna posibilidad”

sábado 17 de junio de 2023 | 6:02hs.

El presidente ruso, Vladimir Putin, dijo ayer que el mandatario ucraniano, Volodimir Zelenski, es “una vergüenza para el pueblo judío” y reafirmó que la actual contraofensiva que lanzó Kiev contra las tropas rusas no tenía “ninguna posibilidad” de éxito.



“Tengo muchos amigos judíos desde niño. Dicen que Zelenski no es un judío, es una vergüenza para el pueblo judío”, dijo Putin en el marco del Foro Económico Internacional de San Petersburgo, según consignaron las agencias de noticias Sputnik y AFP.



En la reunión, el líder del Kremlin también se refirió a la situación en el terreno, donde Ucrania lanzó una contraofensiva para intentar recuperar los terrenos ocupados por Rusia desde el inicio de la invasión en febrero del año pasado.



“Las fuerzas armadas ucranianas no tienen ninguna posibilidad allá ni en ninguna otra zona”, declaró.



Las fuerzas ucranianas “usaron sus supuestas respuestas estratégicas para romper las defensas [rusas], consolidar las suyas y avanzar. No se alcanzó ninguno de estos objetivos”, aseguró el dirigente ruso.



Putin insistió en que Ucrania estaba sufriendo “muy grandes pérdidas” y consideró que no podría combatir “durante mucho tiempo” por el agotamiento de su equipo militar.



Moscú repitió en varias ocasiones que la actual ofensiva ucraniana para recuperar los territorios ocupados por los rusos es un fracaso.



Kiev, en cambio, asegura haber liberado un puñado de localidades y unos 100 kilómetros cuadrados, sobre todo en el frente sur.



Según los analistas militares, Ucrania aún no usó la mayoría de sus fuerzas en su contraofensiva y todavía trata de determinar dónde están los puntos débiles.