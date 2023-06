Colonia Mado: familiares de Gabriela Simanek se manifestarán para exigir justicia

viernes 16 de junio de 2023 | 10:15hs.

Una mujer identificada como Gabriela Simanek de 23 años, falleció en la noche del sábado tras el choque entre una motocicleta y una camioneta en la ruta nacional 12 al kilómetro 1562 en la localidad de Colonia Mado. Dicho siniestro vial conmocionó a la localidad y es por ello que convocan a una manifestación en la entrada de la colonia donde además de exigir cárcel al conductor, exigirán obras viales como ser una rotonda y un puente aéreo para seguridad de los pobladores.

La manifestación será este sábado a las 9.30 y hasta el momento no está previsto un corte de ruta en el lugar, sin embargo, no se descarta la posibilidad. “Esto no puede quedar impune, ningún ciudadano de Mado tiene que pasar lo que estamos pasando”, manifestaron desde la familia.

Según informó la Policía el siniestro fatal se registró el sábado a las 21:30, cuando por motivos que son materias de investigación una Amarok que circulaba por la ruta mencionada, impactó de frente contra una Keller de 110cc, la cual era conducida por la víctima que perdió la vida en el lugar.

Trabajaron en el lugar, los agentes de la Comisaría local, el médico, el bioquímico policial, los efectivos de la Policía Científica que realizaron las pericias de rigor. Intervino el Juzgado de Instrucción Nro. 2 de Eldorado.

La joven era madre de una pequeña y según familiares que concurrieron al lugar del hecho la camioneta habría impactado la motocicleta a altas velocidades ya que la motocicleta terminó a 200 metros de la salida a la ruta que habría tomado la víctima. El conductor de la camioneta sería el propietario de una empresa de colectivos identificado como Dario S. y según testigos se trasladaba a una velocidad superior a 150km/h.

Asimismo, se supo que horas antes el hombre habría estado en la terminal de Puerto Iguazú coordinando acciones con sus empleados y mantuvo discusiones con empleados de otras empresas de colectivos.