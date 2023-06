Busca devolverlo a la época dorada

viernes 16 de junio de 2023 | 9:15hs.

El exarquero de Huracán de Montecarlo, Roberto Geck, decidió dejar las vallas para dedicarse a entrenar a las divisiones inferiores del club y a formar arqueros.

Geck (50) fue durante años una de las figuras más importantes del Globo montecarlense junto a Roberto Müller. Poco a poco fue dejando la cancha y apostó a crear una escuela de fútbol con otros referentes locales y uno de sus incentivos fue su nieto Milo Núñez, quien hoy pertenece a las inferiores de Boca en Buenos Aires.

“Deje de atajar en 2018, empecé a trabajar con los chicos en la escuelita. Juntamos un grupo y con el tema de la pandemia me alejé un poco. Empecé de nuevo con un grupo de arqueros y hoy ya estoy de lleno con la sub 15 y las otras categorías, tratando de apoyar la Primera y tratando de levantar a nuestro club. La mayoría de los clubes están pasando por momentos difíciles, pero se sale adelante”, expresó Geck respecto a su experiencia.

Además, agregó: “Estoy contento con los chicos, me siento cómodo, me siento bien dirigiéndolos estando al frente de la categoría sub 15. Quizás deportivamente no estamos como querríamos estar, pero tenemos una cantidad importante de chicos y eso es lo que me incentiva”.

La escuela de arqueros funciona los días jueves con chicos del club Huracán y de otros lugares que buscan formarse con el referente. Muchos son muy pequeños y se inician en el fútbol pero para muchos padres es un logro que pueda formarlos Geck, un histórico del Globo y reconocido a nivel provincial y nacional.

“En el deporte hay futuro, la esperanza es que Huracán sea destacado por sus jugadores, hay un buen grupo, buena onda y amistad. Tenemos que mejorar en lo deportivo y que Huracán vuelva ser lo que era”, remarcó el exarquero del Globo.

Respecto a su nieto, a quien lo motivó desde muy pequeño a sentir la pasión por el fútbol y que lo acompañaba a la cancha dijo: “Milo había empezado en Huracán, después pasó a Unión Cultural de Eldorado, durante dos años viajaba a Buenos Aires porque estaba en River y hoy a se mudó allá y está jugando en Boca. Le está yendo bien y es feliz que es lo que todos queremos”.

“No eligió el arco pero juega muy bien en el centro”, reconoció y contó con orgullo que “a veces le hacíamos jugar en el arco”.

El exarquero lamentó la falta de apoyo para el fútbol en general y el sacrificio que deben hacer los clubes para sostenerse en el tiempo y poder participar en los torneos locales.

Huracán ya no es el de antes que llegaba a los torneos nacionales y hoy es cada vez más difícil para el Globo volver a esos planos.

“Falta mucho apoyo a nivel general, en el caso de Huracán tiene una comisión nueva, que trabaja un montón e igualmente faltan elementos. En las escuelitas cobramos un seguro y una pequeña cuota, pero a los que se apunta es a que los chicos participen”, cerró el histórico Geck, quien busca devolver al Globo de Montecarlo a sus épocas de gloria.