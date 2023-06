Tenis de mesa: casi un centenar de jugadores se lucieron

viernes 16 de junio de 2023 | 6:01hs.

Más de 90 jugadores participaron del 3º Torneo Provincial del Circuito Misionero de Tenis de Mesa de la Federación Misionera, que se realizó días atrás en el Polideportivo Municipal de Puerto Rico.

El certamen fue organizado por el Centro Social y Cultural Paraguayo y Escuela Municipal de Puerto Rico.

Participaron delegaciones de Garupá, Posadas, Oberá, Leandro N. Alem, Campo Grande, Candelaria, Montecarlo, Eldorado, además de representantes de Corrientes Capital, y de Encarnación y los locales de Puerto Rico.

Los vencedores fueron Emanuel Fernández (Montecarlo) en Primera; Irrazabal/Bareyro (Posadas), en dobles; Karen Konig (Club Guatambú, Montecarlo) en Mujeres; Arturo Palacio (Posadas) en Maxi 50, Celso Nicolicha (Encarnación, Paraguay) en Segunda; Enzo Stach en Tercera; y en Daniel Garano (Posadas) en Cuarta.

Además, ganaron Gastón Ramírez (Montecarlo) sub 13; Isasi Rodrigo (Club Guatambú, Montecarlo) en sub 11; Julieta González (Oberá), sub 9.

Y en equipos se impuso Guatambú Montecarlo, lo escoltó la Federación Itapuense, de Paraguay y tercero fue Posadas.