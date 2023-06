Por triple homicidio culposo, 4 años y medio de prisión

viernes 16 de junio de 2023 | 6:05hs.

Cristian “Nano” Servián (30), imputado por el siniestro vial ocurrido en la ruta 12 donde fallecieron tres personas- entre ellas la exconcejal posadeña Claudina Deglise (44)-, fue condenado a cuatro años y seis meses de prisión efectiva.

La pena fue dada por ser considerado culpable de “triple homicidio culposo agravado y lesiones en concurso ideal”. No obstante, continuará en libertad hasta que la sentencia quede firme.

En el choque ocurrido el pasado 5 de abril de 2017, además de Deglise, que en ese momento se desempeñaba como directora del área Salud Social e Inclusiva del Ministerio de Misiones, también falleció la pareja que viajaba en el segundo rodado involucrado, la abogada Alejandra Marcela Sartori (23) y Miguel Ángel Barszczuk (25), oriundos de Campo Grande.

En tanto, el fallo fue dado en la mañana de ayer, en la sala de audiencia del Palacio de Justicia, a instancias del titular del Tribunal Correccional y de Menores Dos de Posadas, César Raúl Jiménez.

La sentencia fue dictada luego de la declaración del imputado, el testimonio del perito oficial Vázquez, y la ronda de alegatos en la que intervinieron la fiscal María Laura Álvarez y el defensor particular Miguel Ángel Cristaldo.

En tanto, en primera instancia Servián decidió contar su versión de los hechos, algo que prefirió no hacer ante el Juzgado de Instrucción interviniente hace seis años.

En su declaración, el chofer destacó que “pasando San Ignacio, el otro vehículo (Peugeot 208) intentó hacer una maniobra de desvío, como queriendo adelantarse a otro auto”.

Seguidamente relató que “cuando estuvo enfrente nuestro lo traté de esquivar, pero me tomó de sorpresa y no me dio tiempo. Ya lo tenía encima cuando pegué el volantazo”.

En esa línea, el hombre de 30 años explicó que, si bien la colisión fue en el carril contrario de la dirección en la que iba (Posadas- Puerto Iguazú), el impacto fue cuando giró hacia la izquierda. Acción que no fue suficiente para evitar que los rodados impactaran en sus lados laterales.

“No hubo maniobras de desvío”

Luego fue el turno de dar su testimonio para el perito oficial Juan Carlos Vázquez. El licenciado manifestó que, según las pericias, “el 208, antes del impacto se trasladaba en sentido Iguazú-Posadas”, alegando que no se pudo observar que los rodados hayan realizado maniobras previas, para evitar el siniestro.

A su vez, detalló que no se pudo determinar la velocidad en la que iban los dos coches, pero que la velocidad post impacto arrojó unos 61 kilómetros por hora para la Ranger -vehículo oficial del Ministerio de Salud de Misiones-, y 38 kilómetros por hora para el Peugeot.

Respecto a cómo se encontraba el escenario del trágico desenlace, Vázquez mencionó que la calzada estaba seca y limpia, y que había buena visibilidad.

Ante la consulta de la fiscal, sobre cuál fue el motivo del impacto, el especialista dijo que “no se pudo determinar el motivo. No había rastros de frenada antes del impacto”.

En esa línea, mencionó qué conclusión pudieron obtener producto de todas las pruebas. “La camioneta invadió el carril contrario y el conductor del Peugeot advirtió esa maniobra haciendo un movimiento de reflejo, doblando hacia la izquierda para evitar el accidente. Por eso se produjo ese contacto”, ratificó.

Por último, expresó que “si el impacto hubiese ocurrido en el carril correspondiente en el que iba la camioneta, los accesorios de los vehículos estarían en esa zona”.

Alegatos

Por otra parte, finalizado el testimonio del perito, cerca de las 10 se dio lugar a los alegatos de la parte.

En primer lugar, Álvarez sostuvo la elevación a juicio presentada por la fiscal Patricia Clerici, a cargo de la causa durante la instrucción, indicando que Servián “con una misma acción provocó la pérdida de la vida de tres personas, además de la integridad física de otras dos, por imprudencia en la conducción del rodado que guiaba”.

A su vez, enfatizó que el conductor de la Ranger, “manejó de manera negligente y antirreglamentaria”, cruzándose al carril contrario y ocasionando “una destrucción total en la parte de frente de la camioneta y una destrucción en todo el vértice delantero de la parte derecha del 208”.

Respecto al carril en el que iba el imputado, la fiscal expresó que otro de los indicios sobre el mal accionar, es que Servían iba en el lado izquierdo de su carril, es decir en el carril rápido. Por ello, cuestionó que “él seguro estaba ahí porque quería adelantarse, y se topó con el Peugeot que circulaba en el sentido Iguazú-Posadas. Si iba a una velocidad tranquila, no tenía por qué ir por el carril izquierdo”.

En ese contexto, Álvarez indicó que “esto demuestra la conducta imprudente, negligente y antirreglamentaria de Servián, al conducir de forma arriesgada”.

Por todo lo presentado, la fiscal finalmente solicitó una pena severa porque “no queremos más muertes en las rutas misioneras”. Por lo tanto, pidió una pena de 6 años de prisión afectiva y 10 años de inhabilitación para conducir cualquier vehículo.

En contrapuesta, el defensor Miguel Cristaldo sostuvo la teoría que fue dicha minutos antes por su defendido, quien expresó que él no se cruzó de carril, sino que fue el 208 conducido por Barszczuk, al intentar pasar a otro vehículo.

En ese marco, manifestó que “Servián iba a una velocidad prudente de 85 kilómetros por hora y según las señalizaciones dice que en el lugar de los hechos la velocidad máxima es de 110 kilómetros por hora”.

Respecto a la imprudencia que mencionó en su alegato la fiscal, Cristaldo discrepó diciendo que “imprudencia acá no hubo. No salió nunca de su carril y ha mantenido el sentido de su vehículo correctamente”.

A su vez, en referencia a qué tan rápido iban los rodados, expresó que “la velocidad no está comprobada, porque el perito no lo pudo determinar”, agregando que “Servián sí llevaba el dominio de su vehículo, ya que iba a 85 kilómetros por hora”.

A continuación, recordó el testimonio que realizó en su momento Alejandro Ordóñez, uno de los pasajeros de la Ford Ranger que sobrevivió.

Respecto al último, Cristaldo dijo que “Ordóñez en su declaración manifestó que en ningún momento sintió que Servián haya hecho una maniobra brusca de desvío o haya querido pasar a un auto que se encontraba adelante”, expresó, añadiendo que “sólo dijo que sintió el impacto”.

Por último, repitió que “no fue imprudente, porque quiso evitar el hecho”, y solicitó ante el juzgado que su defendido sea absuelto, porque “la triple muerte fue por un siniestro involuntario”.

Finalmente, el Juez Jiménez falló conforme lo solicitado por la fiscal, pero determinó que la pena sea prisión efectiva de seis años y medio. No obstante, Servían seguirá en libertad hasta que la condena quede firme. En paralelo se le notificó al imputado la prohibición de salir del país.

Por otro lado, en diálogo con El Territorio, el hijo de la exconcejal expresó qué sintió cuando se supo que el imputado cumpliría una pena.

“Para mí no cambia nada, porque la vida de mi mamá no la voy a recuperar nunca”, expresó. A su vez, mencionó que “ahora nos queda seguir para adelante. Es una pena para mi hermana más chica, que este año cumple 18, porque era muy pegada a mi mamá”.

Por último, recordó que “lo bueno es que mi mamá dejó una muy buena imagen”.



Triple homicidio en ruta 12

Como oportunamente informó El Territorio, el impactante siniestro vial ocurrió en la mañana del 5 de abril de 2017, sobre la ruta nacional 12, entre las localidades de San Ignacio y Gobernador Roca.

Mediante fuentes oficiales, este medio pudo saber que cerca de las 9 de ese día, ocurrió un choque frontal en el que estuvieron involucrados una camioneta Ford Ranger -vehículo oficial del Ministerio de Salud Pública-, y un Peugeot 208.

Por el trágico suceso, falleció la pareja del vehículo menor, -Miguel Barszczuk (25) y Alejandra Sartori (23)-, además de Claudina Deglise (44), que iba en el auto oficial.

A su vez, otras dos personas identificadas como Yésica Aguilera y Alejandro Ordóñez, que iban en el vehículo oficial, sufrieron lesiones de diferentes consideraciones.

En tanto, Cristian Servián (24), el conductor de la Ranger fue el único que no sufrió ninguna lesión pese al fuerte impacto.