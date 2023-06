Vecinos reclamaron ante los concejales por deficiencias en el servicio de transporte

jueves 15 de junio de 2023 | 18:19hs.

Vecinos de la ciudad de Eldorado utilizaron el espacio ciudadano en la sesión del Concejo Deliberante por falta de frecuencias en el servicio de transporte urbano, y plantearon que algunos de los recorridos que se hacían no se hacen más.

Los nuevos propietarios de la empresa ETCE mantuvieron el pasado martes una reunión con el Concejo Deliberante, donde informaron sobre el traspaso de la empresa y algunas de las situaciones por las que atraviesan en la prestación del servicio. En el encuentro, Julio César Horianski, representante de la empresa que compró a ETCE, manifestó que no se suspendió ninguno de los servicios que se venían prestando.

No obstante, vecinos y presidentes de barrios plantearon las dificultades que atraviesan, sobre todo en los días de lluvia, ya que algunos colectivos no realizan el recorrido.

En ese sentido, Rolando Vergara, presidente del barrio Sarmiento, manifestó que el problema que vienen sufriendo por las frecuencias de los colectivos es desde hace tiempo, y que los vecinos se sienten ninguneados por los dueños de la empresa ya que en todos los lugares

donde hablan dicen una cosa, pero en realidad hacen otra.

“En nuestro barrio hay chicos que no están yendo a la escuela porque los colectivos van muy llenos. Antes teníamos tres colectivos y ahora tenemos uno que viene de Roulet, cargado, muy lleno. No están más el que salía de Sarmiento y el refuerzo que había. Es una situación que ya no se puede aguantar más y le pedimos a la empresa, pero no nos dan respuesta. Y no pedimos nada nuevo, sino lo que se venía cumpliendo”, expuso.

Por su parte, Gladys Martínez, presidente del barrio Esperanza, aclaró que hablaba en representación de los barrios Florida, Moral y San José. “Es feo cuando los padres o los empleados se acercan a nuestras casa y nos preguntan «¿Qué hacemos con nuestros hijos que ya hace tres días que no van a la escuela?». Los caminos, es cierto, son intransitables, pero el colectivo hace tres días que no aparece por mi barrio. Cuando preguntamos nos dicen que el problema es el camino. En nuestro barrio va mucha gente pobre a trabajar, los chicos pueden quedar libres por las faltas. Por eso necesitamos ayuda, estamos cansados”, enfatizó.