Día del Bioquímico: Cristina Stuht y su trabajo en Alem

jueves 15 de junio de 2023 | 16:43hs.

La bioquímica Cristina Stuht es una mujer apasionada por su profesión y dedicada a brindar atención médica a los habitantes de Alem. Recordó con cariño por qué había elegido seguir ese camino, hace ya 34 años.

“En el interior, la realidad es diferente”, reflexionó Cristina. “Aquí la atención médica es muy personalizada, y llevo ya muchos años ejerciendo esta hermosa profesión. Aún sigo haciendo guardias porque es una necesidad. No tenemos muchos profesionales jóvenes que quieran cubrir esos días, pero afortunadamente, pude automatizarme y brindar la misma calidad de atención que reciben los pacientes de las grandes ciudades”.



De todas maneras, subrayó que “lo más gratificante de todo es que la gente sabe que si me necesitan, sin importar la hora o el día, siempre estaré allí para ayudar. Es parte de mi compromiso y amor por esta profesión. Como anécdota, recuerdo que una vez que me llamaron mientras me preparaba para asistir a un casamiento. Aunque estaba vestida elegantemente, no dudé en ir a atender a la persona que lo necesitaba. Me disculpé por mi apariencia, pero el amor y la dedicación hacia esta profesión y las necesidades de los demás siempre han sido mi motor”, recordó la bioquímica.



El Día del Bioquímico invita a reflexionar sobre las razones por las que se elige esta profesión y las motivaciones que mueven a los profesionales día a día. Ser bioquímico significa estar en constante búsqueda de respuestas, enfrentar desafíos y nunca dejar de aprender.



Con orgullo, Cristina comentó que en Alem “todos saben que ‘la Stuht’, como me llaman, siempre está dispuesta a ayudar. Trabajo tanto en mi consultorio como a domicilio, y siempre estoy disponible a cualquier hora del día. Afortunadamente, ha aumentado la cantidad de bioquímicos en Alem. Ahora hay muchos laboratorios nuevos, aunque sean pequeños. Para mí, esto es algo muy gratificante. Es necesario tener una verdadera pasión por la ciencia y la medicina”.



La profesional reflexionó sobre lo que motiva a los jóvenes a elegir su carrera: “Creo que depende de lo que quieran hacer. Si sólo buscan hacer dinero, la bioquímica no es tan rentable. Pero para aquellos que aman la ciencia y la medicina, es el placer y el amor por su trabajo lo que los impulsa. Es importante que los jóvenes valoren la posibilidad de dedicarse a algo para toda la vida y que encuentren gratitud en ello”.



Con su espíritu inquebrantable y su dedicación incansable, Stuht sigue siendo un ejemplo inspirador en su comunidad.

Su compromiso con la atención personalizada y su disposición a brindar ayuda en cualquier momento la convirtieron en una figura apreciada y respetada por todos los habitantes de Alem.