Día del bioquímico: En la búsqueda constante de soluciones para mejorar la salud y calidad de vida

El ser bioquímico es una de las profesiones más hermosas y enriquecedoras. En un mundo donde la ciencia y la tecnología avanzan a pasos agigantados, los bioquímicos desempeñan un papel fundamental en el cuidado de la salud y el avance de la investigación científica. El Día del Bioquímico en Argentina, que se celebra el 15 de junio en honor a Juan Antonio Sánchez, y se brinda la oportunidad de reflexionar sobre la importancia de esta profesión y de rendir homenaje a quienes dedican su vida al estudio de la bioquímica.

Juan Antonio Sánchez fue un líder y referente en el campo de la bioquímica en Argentina. Sus contribuciones y descubrimientos en el ámbito de la bioquímica clínica dejaron una huella en la ciencia y abrieron nuevas puertas para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades. Su pasión, dedicación y espíritu pionero inspiran a seguir adelante y a explorar los límites de esta fascinante disciplina.

El 28 de noviembre de 1919, luego de una extensa exposición de Juan Antonio Sánchez (farmacéutico, doctor en química y profesor de Química Analítica de Medicamentos) frente al Concejo Directivo de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Buenos Aires , se aprobó el proyecto presentado por él y surgió así una nueva profesión: Bioquímica. Posteriormente, en una Asamblea de la Confederación Bioquímica Argentina durante el año 1961, se propuso establecer el Día del Bioquímico y se eligió la fecha del nacimiento del Dr. Sánchez, el 15 de junio.

Ser bioquímico va más allá de los laboratorios y los microscopios. Significa ser un agente de cambio en la sociedad, contribuyendo al bienestar y la salud de las personas. El trabajo tiene un impacto directo en el diagnóstico temprano de enfermedades, el desarrollo de nuevos medicamentos y terapias, y la mejora de la calidad de vida de los pacientes.

En este día especial, se celebra la labor de todos los bioquímicos argentinos que, con su compromiso y profesionalismo, aportan al avance de la ciencia y la medicina. Su esfuerzo por mantenerse actualizados en un campo en constante evolución y su dedicación para ofrecer los mejores resultados y cuidados a los pacientes es clave en los tiempos que corren.

La profesión bioquímica es un camino apasionante que permite explorar lo invisible, desentrañar los misterios de la vida y contribuir al bienestar de la sociedad. Es un llamado a la vocación, al compromiso y a la excelencia científica. El bioquímico es parte de una comunidad de profesionales valiosos y que juntos pueden marcar la diferencia.



Un grupo unido

Con gran alegría y satisfacción, Ruben Angeloni, presidente del Círculo de Bioquímicos de Misiones, destacó el importante avance que se logró gracias al trabajo conjunto de todos los bioquímicos que conforman este grupo de trabajo.

“Gracias al esfuerzo y dedicación de nuestro equipo, logramos consolidar un Círculo unido en toda la provincia. Esto nos garantiza la existencia de un laboratorio en el lugar más remoto de Misiones”, expresó Angeloni.

En otro logro destacado, el presidente del Círculo de Bioquímicos resaltó la presencia de un bioquímico en cada pueblo, porque esto propicia que las obras sociales firmen contratos de prestación. “Esto es motivo de celebración, ya que aseguramos convenios con Luz y Fuerza por ejemplo, siendo el contrato con Posadas el primer paso significativo. A partir de junio, ampliamos nuestra cobertura a toda la provincia”, añadió Angeloni.

Por otra parte, el Círculo de Bioquímicos de Misiones se encuentra trabajando en una propuesta innovadora que busca ampliar las posibilidades laborales de los profesionales de la bioquímica en la región. Están explorando la opción de permitir que los bioquímicos que trabajen en laboratorios ajenos al Círculo puedan facturar a través de esta institución sin necesidad de ser socios.

“Para ser socio del Círculo tenés que tener tu laboratorio privado y ser director técnico de ese laboratorio. Lo que estamos trabajando ahora es para que un bioquímico que trabaje para un colega que tenga su laboratorio pueda ser habilitado por ese colega para que facture sus órdenes a través de este círculo sin ser socio”, explicó Angeloni.

La propuesta surge como respuesta a la evolución de la bioquímica, donde muchos profesionales se especializan en áreas específicas y ofrecen sus servicios en sanatorios o laboratorios externos. Con el objetivo de brindar más oportunidades a estos bioquímicos, el Círculo está considerando la posibilidad de actuar como una gerenciadora. Bajo este modelo, los bioquímicos podrían firmar convenios con la institución y facturar a través de ella, recibiendo el pago correspondiente por sus servicios.

“Estamos trabajando para ver si esos bioquímicos, sin ser socios del Círculo, puedan facturar por el círculo, porque dentro de nuestro estatuto está la posibilidad de que nosotros seamos una gerenciadora. Ellos firmarían para facturar a través de nosotros con nuestro convenio, y les pagaremos con un cobro para mantener el círculo, pero no van a ser socios. Es una actividad que estamos agregando”, puntualizó Angeloni.

En una provincia donde el mercado está fragmentado, montar un laboratorio resulta costoso y difícil. Sin embargo, el Círculo de Bioquímicos de Misiones está decidido a buscar soluciones para disminuir esta situación y lograr una distribución homogénea del trabajo en toda la región.

Conscientes de la necesidad de promover la igualdad de oportunidades en el campo de la bioquímica, el Círculo de Bioquímicos se acercó al Colegio para trabajar en conjunto en una posible reforma del reglamento que regula la ley del ejercicio de la profesión. La intención es utilizar este punto de partida para fomentar una distribución más democrática del trabajo.

“Es muy importante que nos hayamos acercado al Colegio porque si hacemos una reforma del reglamento que regula la ley del ejercicio de la profesión podemos desde ese punto partir para que la distribución de trabajo sea más democrática porque la ley dice que no podés tener afiliados cautivos a un laboratorio, por ejemplo”, agregó Angeloni.

Una de las propuestas clave es abrir las puertas a los egresados y brindarles la posibilidad de no tener que montar su propio laboratorio. En cambio, se les ofrecerá la oportunidad de facturar desde el círculo de bioquímicos, lo que les permitiría contar con el apoyo necesario y facilitar su ingreso al mercado laboral.

Servicios y honorarios

“El diálogo y la colaboración son pilares fundamentales en nuestro trabajo”, afirmó el presidente del Círculo de Bioquímicos de Misiones. Desde hace mucho tiempo, adoptaron una política de hablar en lugar de romper vínculos. Se comunican con las obras sociales, con los responsables, y discuten limitaciones y necesidades. “Siempre nos esforzamos por acercar las posiciones, y eso siempre nos ha dado buenos resultados”, expresó.

“Sin peleas, llegamos a acuerdos y esto ha logrado que avancemos en nuestros honorarios. Quizás no tanto como hubiéramos deseado, pero gracias a esta metodología hemos logrado sobrevivir. Además, contamos con nuestro centro de cómputos trabajando a full, lo que es de vital importancia para nuestra labor”.

Ruben Angeloni resaltó otro aspecto crucial del Círculo: “Sacamos el pago todas las semanas, y eso se debe a la agilidad que tienen nuestros empleados”. Esta eficiencia en la gestión de pagos contribuye significativamente al buen funcionamiento de la organización.

El Círculo de Bioquímicos de Misiones demuestra que el diálogo constante, la colaboración y una gestión eficiente son fundamentales para alcanzar resultados positivos en el ámbito profesional. Su enfoque en el diálogo permite establecer relaciones sólidas y superar obstáculos. Sin duda, su compromiso con la comunicación abierta y la agilidad en los procesos es clave para su supervivencia y progreso.



Con los papeles al día

En el año 2000, se creó el centro de cómputos, el cual es muy necesario a la hora de procesar la información proveniente de los bioquímicos de toda la provincia de Misiones.

Esta iniciativa, formada por empleados del Círculo de Bioquímicos altamente capacitados, logra cargar todos los códigos y análisis bioquímicos de las órdenes provenientes de numerosas obras sociales, mutuales y prepagas de manera eficiente y precisa.

El centro de cómputos, compuesto por profesionales administrativos, asumió la tarea de procesar esta abrumadora cantidad de información sin errores y en un tiempo récord. Su labor se ha vuelto aún más desafiante debido a los plazos ajustados, ya que los bioquímicos entregan las órdenes en el último día del mes, dejando a los empleados del centro solo cinco, seis o siete días para procesar todo el volumen de datos.

Lo más sorprendente de este equipo de trabajo es su dedicación y compromiso. A pesar de las demandas laborales, nunca se quejan por quedarse fuera de hora, e incluso han mostrado una gran disposición para trabajar desde sus hogares durante la pandemia.