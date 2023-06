Lanzan la "Campaña Nacional por una Reforma Judicial Feminista"

jueves 15 de junio de 2023 | 17:31hs.

Organizaciones feministas, sindicales, sociales, de derechos humanos, académicas y del colectivo LGTBIQ+ lanzarán hoy la "Campaña Nacional por una Reforma Judicial Feminista", con la que buscarán "visibilizar el actual e indebido desempeño de la justicia en Argentina, poniendo el foco en jueces y juezas que reproducen prácticas y lógicas patriarcales".



La "ausencia" de perspectiva de género en procesos y sentencias judiciales y "la falta de acciones integrales que preserven la integridad de mujeres, infancias, adolescencias y diversidades" serán ejes clave de un encuentro de feministas y transfeministas, que se iniciará a las 18 en la Federación Gráfica Bonaerense, en avenida Paseo Colón 371 del centro porteño.

Objetivo de la campaña

La Campaña tiene como objetivo central "visibilizar el actual e indebido desempeño de la justicia en Argentina, poniendo el foco en jueces y juezas que reproducen prácticas y lógicas patriarcales en su función jurisdiccional. Reclamo de reformas y transformaciones en el sistema de justicia a los fines de alcanzar efectivamente el derecho humano de acceso a la justicia, destacando la ausencia de perspectiva de género en procesos y sentencias judiciales; la falta de acciones integrales que preserven la integridad de mujeres, infancias, adolescencias y diversidades, así como su re-victimización; la criminalización tanto de luchadoras populares y madres protectoras como de personas del colectivo LGBTIQ+".

"Porque nos siguen matando. Porque siguen desoyendo nuestras denuncias. Porque los jueces que integran el Tribunal Supremo de la Nación decidieron no capacitarse bajo la Ley Micaela y no respeta la paridad de género en su conformación. Por todo ello, nuestra lucha es clave para la transformación de las desigualdades estructurales que no nos permiten ser ciudadanas de pleno derecho", argumentaron.

A todo esto se sumó, en febrero pasado, el pronunciamiento de unas 200 organizaciones que "apoyan el proceso de juicio político a los actuales miembros de la Corte Suprema" en la Cámara de Diputados.