El FdT pasó a llamarse Unión por la Patria y se integró la renovación

jueves 15 de junio de 2023 | 6:07hs.

Por Daniela Cortés y Antonio Villalba

politica@elterritorio.com.ar

El Frente de Todos (FdT) pasa a llamarse ahora Unión por la Patria (UxP) de cara a las próximas elecciones. En tanto Juntos por el Cambio seguirá utilizando el mismo nombre y los mismos símbolos.

Del nuevo espacio creado, es decir Unión por la Patria, para la actual competencia nacional, pasa a integrar desde ahora el Frente Renovador de Misiones. Como paso inmediato se sabe que Unión por la Patria, se encuentra en plena resolución de la constitución de la junta partidaria y el reglamento electoral.

Se conoció que el Frente Renovador de Misiones forma parte de Unión por la Patria, al haber enviado con antelación toda la adhesión. Además de la conformación del frente UxP, en las últimas horas se hizo fuerte la información que los posibles candidatos para competir por el máximo cargo del Poder Ejecutivo Nacional podían ser Sergio Massa y Eduardo ‘Wado’ de Pedro en una fórmula conjunta, como una de las opciones del espacio. En lo que respecta a las candidaturas de los cargos que se disputan en Misiones, es decir de diputados nacionales y senadores, según se supo, de momento la Renovación mantendría, de cara a las Paso, sus aspirantes a los cargos con las listas que encabezan para el Senado Carlos Arce y para diputados Daniel “Colo” Vancsik.

La inscripción

Se conoció también que la nueva denominación del frente electoral que encabeza el justicialismo, Unión por la Patria, fue inscripta ayer en horas de la tarde en el Juzgado Federal con competencia electoral de la Ciudad de Buenos Aires (Caba), a cargo de María Servini, por los apoderados partidarios, que luego también se abocaron a trabajar en la constitución de su junta partidaria y el reglamento electoral que fijará pisos y porcentajes para la integración de listas, de cara a las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (Paso) del 13 de agosto.

Desde Unión por la Patria indicaron que la idea es asumir la “responsabilidad histórica” del sector y “ampliar el espacio político”, no sólo para “frenar la amenaza” de una oposición a la que calificó de “reaccionaria”, sino para “defender a la Patria”.

En Juntos por el Cambio

Las máximas autoridades de los partidos fundadores de Juntos por el Cambio Gerardo Morales (UCR), Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), Miguel Ángel Pichetto (Encuentro Republicano Federal), Federico Angelini y Eduardo Macchiavelli (PRO), junto a José Luis Espert (Avanza Libertad), Sergio Abrevaya (GEN), Alberto Asseff (Unir) Ricardo Maqueda (PDP) se reunieron ayer en sede del radicalismo nacional, para formalizar la alianza con la que competirán en las Paso del 13 de agosto.

Ello contemplando el cronograma electoral para las elecciones nacionales 2023 que determina que a medianoche de ayer vencía el plazo de solicitud de reconocimiento de alianzas transitorias y confederaciones para participar en los comicios. En esa línea las autoridades partidarias, junto a los apoderados de las distintas fuerzas, completaron durante el encuentro los diferentes pasos requeridos por la justicia para realizar la presentación.

De esta manera la Alianza Juntos por el Cambio a nivel nacional, estará integrada por los siguientes partidos: UCR, PRO, Coalición Cívica - ARI, GEN, Unir, Demócrata Progresista, Encuentro Republicano Federal y el espacio Avanza Libertad. Informaron que el órgano de gobierno de la alianza estará integrado por: Maximiliano Ferraro, y Paula Oliveto (CC), Jorge Enríquez y Eduardo Macchiavelli (PRO), Gerardo Morales y Ramón Mestre (UCR), Miguel Ángel Pichetto y Jorge Franco (Encuentro Republicano Federal).

Por otro lado, la Libertad Avanza de Javier Milei, que venía sin inconvenientes, se quedó ayer sin candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires, ya que Guillermo Britos no aceptó tal ofrecimiento. “No voy a ser candidato a gobernador por La Libertad Avanza. Milei no me conocía y jamás me llamó, pero hablaba bien de mí en los medios”, dijo ayer en declaraciones a la prensa horas previas al cierre de frentes electorales y alianzas.

La Junta Electoral estará integrada por Agustín Bertuzzi, Diego Falcón, Vanina Squetino y Leonardo Palmieri (CC) Joaquín de La Torre, Juan Pablo Sassano, María Luisa Estevarena y Víctor Ferreri (PRO) Rafael Pascual, Juan Pedro Tunessi, Gabriel Gowlan y Pablo Iglesias (UCR), Ernesto Habra, Leandro Massaccesi, Horacio Desimone (Encuentro Republicano Federal).

En cuanto al reglamento electoral para la confirmación de las listas las autoridades determinaron que el piso será del 20% y que se utilizará el sistema D’Hondt para su integración, en el caso de los Parlamentarios del Mercosur.

En tanto para las listas de diputados y senadores nacionales, cada distrito determinará su reglamento electoral.



También se constituyó en Misiones

En Misiones se constituyó ayer el frente Juntos por el Cambio, siguiendo los lineamientos de la conformación nacional. Es con vistas a las elecciones nacionales para definir candidaturas a presidente y vice y legisladores. En la provincia la junta constitutiva la integran Horacio Loreiro del PRO, Roxana Velázquez Larraburu del PRO, Pablo Argañaraz de la Unión Cívica Radical (UCR), María Belén Pérez de la UCR, Pedro Puerta de Activar y Florencia Klipawka de Activar. Quedaron como apoderados, Ramón Emmanuel Bianchetti, Horacio Ortigoza Ocampo y Juan Alberto Ahumada. También se deja asentada que la lista de diputados nacionales y senadores y parlamentarios del Mercosur. También quedó establecido que la Junta Electoral funcionará en la calle Troazzi 1022.

La presentación de todos los espacios políticos