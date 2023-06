Colectivos volvieron con servicio reducido tras el paro

jueves 15 de junio de 2023 | 6:06hs.

Luego de una medida de fuerza de 24 horas el martes, ayer el servicio de transporte público que parecía normalizarse comenzó con problemas para el usuario, ya que los colectivos trabajaron con horarios reducidos. En forma paralela se concretó una nueva reunión de paritarias, en la que nuevamente las partes no llegaron a un acuerdo. Se trata de una revisión del acuerdo de febrero en el que se había estipulado el 30%, además de llegar a un acuerdo para la implementación de guarderías.

Luego de varias horas de reunión, se pasó a cuarto intermedio hasta el 21 de junio. De no llegar a acordar, la Unión Tranviarios del Automotor (UTA) ya anunció un nuevo paro para el 22 y 23 de junio (ver La negociación).

En cuanto al quite de colaboración de ayer se sintió en la mayoría de las localidades misioneras, tanto los servicios urbanos y de media distancia. De esta manera, aunque se restableció el servicio, la vuelta no fue con total normalidad. Pese a que no hubo confirmaciones oficiales desde las empresas o desde el gremio, fue visible que existió una reducción de la frecuencia en el servicio público, y que los usuarios debieron esperar más de lo habitual. El panorama se repetiría en esta jornada.

En la jornada de ayer en Posadas

En cuanto al servicio de ayer, se sumaron las quejas de los propios usuarios, quienes esperaron hasta una hora una línea que, en días habituales circula cada diez o quince minutos.

Este medio constató que en Posadas y Oberá, las paradas estuvieron colmadas de pasajeros. Mientras que, en Jardín América y Alem hubo recorridos con normalidad.

En Posadas el enojo de los usuarios se hizo notar rápidamente con demoras de hasta una hora entre colectivos de la misma línea.

Así lo hicieron saber a este medio los pasajeros. Incluso, en diálogo con El Territorio, aseguraron que eran los propios choferes quienes advertían del cese de líneas a partir de las 12 y luego después de las 20. “Me comentaron que a las 12 cierra y a las 13 vuelve normal. Y después, a las ocho de la noche, ya se corta hasta el otro día. Encima hace rato que estaba esperando, vivo en Garupá, espero tener suerte”, mencionó una vecina posadeña en la parada de Junín durante el mediodía de ayer.

Mientras que por la tarde, María Benítez, otra usuaria quien aguardaba la llegada de su colectivo por Santa Catalina casi Chacabuco, aseguró: “En el mediodía esperé más de una hora. Salí temprano por la tarde para volver temprano a casa, y nuevamente se hace larga la espera”. Luego, se mostró indignada y añadió: “Esto nos perjudica a todos los ciudadanos que utilizamos este medio porque no tenemos movilidad propia. Se entiende la lucha de los trabajadores, pero todos somos laburantes”.

Oberá

En Oberá la situación no fue distinta. Confusión, largas esperas y malestar entre los usuarios del transporte urbano ante las pocas frecuencias que circularon por la mañana y tarde de ayer.

Las principales paradas estuvieron con muchos pasajeros a toda hora, más aún sobre el mediodía cuando a los trabajadores que trataban de regresar a sus casas se sumaron los estudiantes de las instituciones educativas del centro. Para colmo la lluvia y el frío hicieron más tediosa la espera.

Según la información brindada, la reducción de horarios derivó en 18, sobre las 40 líneas que hay en Oberá. Y en algunos sectores recién por la tarde hubo colectivos. “Sacaron los refuerzos y se trabaja con el sistema de los domingos. Varios barrios no tuvieron servicio a la mañana y en otros recién de tarde hubo”, precisaron los mismos choferes.

Alem y Jardín América

El panorama fue distinto en Leandro N. Alem y Jardín América, en estas localidades el servicio de transporte público funcionó con normalidad.

En Alem, con el correr de las horas y viendo cómo funcionaban las prestatarias del transporte de pasajeros, tanto la empresa que brinda el servicio de circunvalación (Tala SRL) como la que une los barrios dentro del municipio (Rota SRL) comenzaron desde su primer servicio en horas de la madrugada hasta el último al cierre de esta edición con total normalidad.

Por otro lado, Jardín América también contó con el habitual servicio de transporte urbano y semi urbano de pasajeros. Por lo tanto, los vecinos jardinenses pudieron utilizar del servicio para dirigirse de un barrio a otro o bien movilizarse hacia localidades aledañas, como ser Puerto Leoni, Hipólito Yrigoyen, Colonia Polana, Ruiz de Montoya, Capioví, entre otros.



La negociación

Ayer a las 14 hubo una nueva reunión de acercamiento entre UTA y Fatap, con el Ministerio de Trabajo de la Nación como mediador. Sin acuerdo, el servicio continuará reducido y las unidades pasarán con menor frecuencia de lo habitual. Al respecto, Guillermo Leuman, presidente de Euta, afirmó que “no hubo avances en la negociación porque siguen sin aparecer los recursos para afrontar la pretensión paritaria de la UTA”. Seguidamente, aclaró que los recursos que tiene el transporte son las Compensaciones del Estado Nacional junto a provincias y municipios, que permiten mayor accesibilidad al usuarios. “Nación recién está pagando el mes de enero”. Por su parte, UTA manifestó que “los trabajadores del interior merecen la misma atención que los del Amba”. Piden igual remuneración, por igual tarea.