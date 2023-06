Román tendrá una despedida de 10

jueves 15 de junio de 2023 | 6:01hs.

“Se tardó tiempo en tomar esta decisión, pero estoy feliz de que cada vez falte menos para volver a entrar a la cancha más linda del mundo”. Con esta frase, Juan Román Riquelme anunció su partido de despedida.

Riquelme confirmó que la fecha elegida de su homenaje será el domingo 25 de junio y acerca de cómo lo encuentra dicho evento, amplió: “Pasó tiempo desde el último partido que jugué con Argentinos, me toca venir a la cancha como hincha. Hay momentos que siento que no me animaría a entrar a esta cancha. Me tocó entrar al vestuario, volverme a poner el buzo del club es como volver el tiempo atrás y parece fácil. Es volver al jardín de casa. Lo disfrutaré mucho como la gente. Me siento afortunado, es una película para mí, la más linda que puede soñar un chico”.

“El 25 la Bombonera volverá a ser una maravilla, como siempre. No sé si habrá más partidos, ya estoy grande. A los muchachos que se los va invitando me van diciendo que sí. No sé si todos van a poder entrar a la cancha de Boca”, expresó Riquelme sobre la chance de hacer más de un partido de despedida.



“Messi va a estar y para mí va a ser un sueño”

“Messi va a estar. Para mí también es un sueño, el jugador más grande. Tuvimos la suerte de tener a él y a Maradona. Y tuve la suerte de jugar con los dos. Va a estar en el estadio más lindo del mundo, con la gente más maravillosa del mundo”, aseguró Riquelme sobre la presencia del capitán de la selección.

Acerca del formato de partido, informó: “Los equipos ya son claros. Si tengo que armar dos equipos de Boca, Messi no iba a poder jugar. Será Boca contra la selección. A Coco (Basile) lo estoy llamando y no lo encuentro, espero encontrarlo antes del 25”, bromeó.

¿Bianchi? “Lo siento como alguien de mi familia. Ya volvió de Francia para no perderse este partido y va a estar en la cancha”, confesó Riquelme.