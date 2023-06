jueves 15 de junio de 2023 | 6:01hs.

El tandilense Juan Martín Del Potro confesó que no tiene su etapa en el tenis “cerrada con llave y candado” y admitió que será complejo poder cumplir su deseo de jugar el próximo US Open, luego de haber cerrado oficialmente su carrera en febrero del año pasado por una lesión crónica en la rótula derecha.

“No tengo mi etapa en el tenis cerrada con llave y candado. Es un deseo interno pisar la cancha por última vez en el US Open, pero mi físico me manda mensajes que no son compatibles con ese deseo”, explicó el tandilense.