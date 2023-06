“Estamos para pelearle a cualquiera”

jueves 15 de junio de 2023 | 6:01hs.

Hace exactamente 28 años, más precisamente el 15 de junio de 1995, el estadio de Tokio vivía su mayor fiesta deportiva: el ascenso de Luz y Fuerza a la Liga Nacional.

Lo que vivió el pasado lunes el básquet posadeño encuentra equivalencias con aquel consagratorio momento. Salvando las distancias, claro.

Esta vez, fue Tokio, el dueño de casa, el que revitalizó al deporte de la naranja en la capital provincial con la clasificación del Japonés a las semifinales de la Liga Federal de básquet, tercera categoría del baloncesto nacional.

El sufrido pero merecido triunfo ante Santa Paula de Gobernador Gálvez, por 84-78, en el tercer y definitivo punto de la serie de cuartos de final, se vivió como una verdadera final.

El equipo conducido por Agustín Ponissi se metió entre los mejores cuatro equipos de la región y se anima a soñar, por qué no, con volver a poner a un equipo posadeño en la Liga Argentina, antes Torneo Nacional de Ascenso (TNA).

Pero más allá de las emociones vividas en el reducto japonés y de la gran expectativa que genera tener a un equipo posadeño tan cerca de la elite, los protagonistas saben que lo más complicado está por venir. Sin embargo, se animan a soñar en grande.

“Nosotros confiamos mucho en nuestro trabajo, en todo lo que venimos haciendo, lo demostramos en estos dos partidos como local y sabemos que tenemos potencial para pelearle a cualquier equipo que venga a jugar acá y también como visitante”, disparó el alero correntino Matías Núñez, pieza fundamental en el quinteto oriental.

“Fue importante habernos quedado con el ‘1’ de nuestra zona, pero los playoffs son un torneo aparte, porque dos derrotas te dejan afuera, y en esa instancia ya adquiere mucha relevancia lo táctico, lo físico y lo mental, nosotros le metimos muchas ganas en estos dos partidos y esperemos mantenernos así”, agregó.

Respecto al partido ante los santafesinos, el ex Comunicaciones de Mercedes admitió que “sufrimos un poco en el cierre del tercer cuarto, pero lo supimos resolver con la ventaja y nos pudimos quedar con un triunfo muy importante”.

“Hicimos un tercer cuarto de muy mala defensa y Santa Paula nos sacó una ventaja de 12 puntos, pero nos pusimos un poco más agresivos, a cortar línea de pases, que tomen tiros que nosotros queríamos y empezamos a correr la cancha”, reconoció.

“Hay que tener cabeza fría en los momentos más calientes, eso es algo que sale natural, yo a veces me enojo conmigo mismo porque no me llega la bola, pero sé que tengo que estar tranquilo porque sé que en el cierre del partido, cuando la pelota pesa, tengo que estar listo y aprovechar mi oportunidad”, remarcó el joven de 24 años que también vistió la camiseta de Atlético Saladas en el Prefederal.

Sobre el choque de semis ante Provincial de Rosario, a priori favorito, señaló que “tenemos que mantener la localía, perdimos un solo partido en todo el campeonato y es clave ganar en casa, y en este sentido sabemos que ganando el primer punto en casa estaríamos a un solo partido del objetivo que nos propusimos antes de arrancar el torneo”.



“Tenemos un plus y una identidad”

El que también se expresó luego de la clasificación de Tokio fue el experimentado Santiago González. “La verdad que tengo una mezcla de emociones muy grande, este es un grupo que se esfuerza mucho y que trabaja mucho, pero los playoffs se definen por detalles y mínimos errores, te encontrás con equipos como Santa Paula, que nos jugó muy bien, nos atacó y supo aprovechar nuestras falencias, pero por suerte en casa lo supimos cerrar mejor”, analizó.

“Es imposible mantener una defensa dura durante todo el partido, no lo hicimos nosotros y tampoco lo pudo sostener Santa Paula; nosotros nos apoyamos mucho en lo físico y sabemos que cuando estamos en desventaja tenemos un plus y una identidad”, agregó. “Hay que tratar de no pensar en el resultado cuando las cosas no salen bien, sino pensar en lo que depende de vos y del equipo, hay que saber manejar esas situaciones y pensar solamente en lo que podés controlar y en lo que depende de uno mismo, es un estrés que siempre está y que hay que saber manejar en situaciones límite”, manifestó. “Estuvimos muy enfocados en Santa Paula todos estos días, sabemos que Provincial hizo una primera ronda muy buena, pero a partir de ahora vamos a empezar a ver virtudes

y errores del equipo que vamos a enfrentar, pero ahora queremos festejar esta clasificación que es muy importante para Misiones”.