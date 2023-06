Le demoran una autorización y se agrava su estado de salud

jueves 15 de junio de 2023 | 6:04hs.

El misionero César Maman, que se encuentra en espera de una operación de hígado e intestino, decidió ayer elevar una carta de pedido de ayuda urgente a las autoridades de Incluir Salud para que aceleren los trámites administrativos de autorización de la cobertura de trasplante múltiple que aguarda recibir en Buenos Aires.

En esa carta, el joven posadeño explica que “cada día que pasa mi salud se deteriora más y es urgente que reciba este doble trasplante que me permita seguir viviendo, por eso necesito que se aceleren los trámites de aprobación de mi internación en el Hospital René Favaloro de Buenos Aires”.

En la misiva, cuenta que “en el Hospital Argerich que es donde me están tratando me explicaron que no cuentan con la capacidad para hacer la cirugía de alta complejidad que necesito y por eso me derivaron al Hospital Favaloro, donde ya tienen todo listo para proceder, pero necesitan que se apruebe el tratamiento”.

La madre de César explicó a este diario que “estamos desde febrero de este año en Buenos Aires porque mi hijo necesita este trasplante, porque su hígado que le trasplantaron cuando tenía 1 año dejó de funcionar. Pero resulta que Incluir Salud nos responde desde Misiones que el costo de esta intervención supera el presupuesto que ellos tienen y que por eso necesitan que la Nación lo autorice. Pero esa burocracia es lenta y el deterioro de mi hijo es acelerado”.

La madre también explicó que “debido a la patología de César estamos de internación en internación y su organismo se descompensa rápido. Los médicos me dicen que no hay tiempo que perder y que la única salida es ese doble trasplante que no lo hacen en cualquier centro de salud. A él lo estaban atendiendo en el Hospital Argerich, pero ahí no hacen esas operaciones y por eso nos derivaron al Favaloro”.

Y según explicó la mujer, en el Favaloro “nos piden la autorización y con eso estamos hace ya varias semanas sin poder avanzar. Mientras tanto la situación de César se complica con el paso de las horas, porque ya todo su organismo está en desequilibrio y por más optimismo que él pone y que la familia acompaña, necesitamos por favor que los responsables de esta decisión entiendan que en sus manos esta una cuestión de vida o muerte”.

El programa Incluir Salud depende del Ministerio de Salud de la Nación y brinda cobertura médica a personas en situación de vulnerabilidad y sin acceso a obras sociales.

El objetivo principal de Incluir Salud, que se ejecuta en coordinación entre la Nación y las provincias, es garantizar el derecho a la salud de aquellos sectores de la población que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad social, económica o de salud.

“César tiene la cobertura de Incluir Salud desde que recibió su primer trasplante cuando tenía 1 año. La cobertura siempre fue buena. Sólo que ahora estamos frente a este dilema donde nos explican que lo que pide el Favaloro excede a los montos que pueden pagar desde Misiones y por eso no lo autorizan. Yo no entiendo de trámites. Sólo pido humanidad a la gente que tiene que decidir sobre la vida de mi hijo”, expresó finalmente la mamá del joven.