ATE Corrientes adhiere al paro nacional convocado por la CTA Autónoma

miércoles 14 de junio de 2023 | 17:31hs.

"Hemos participado en el Congreso Nacional de la Asociación de Trabajadores del Estado, donde salimos a respaldar fuertemente a la CTA Autónoma, donde resolvieron el paro del día 16", expresó Romero en LT12.

Explicó el porqué del respaldo a de la medida de fuerza: "Nos adherimos a este paro porque entendimos que es lo correcto, donde no solamente pedíamos las recomposiciones salariales, la puesta en vigencia de continuar con las paritarias, porque el gobierno nacional había firmado un convenio con el gremio de UPCN de dejar de hacer paritarias. Nosotros entendíamos que no era solamente que si podíamos sacar mejores o peores réditos de esa paritaria, sino que estábamos perdiendo un derecho fundamental que no podíamos volver con este diferente mecanismo a lo que es no tener más paritarias como en el caso del gobierno de Macri".

No obstante, respecto al no pago de la deuda externa, Romero explicó que "no se puede pagar con la necesidad del pueblo, una deuda muy reprochada e ilegítima totalmente, y por supuesto en cada provincia tenés la problemática y particularidades de cada una de nuestra situación. En el caso de Corrientes específicamente podemos ver que la hemos puesto en vigencia la Ley 6.030 y 6.033 que es la de convenio colectivo de trabajo para discutir paritarias que la vienen violando hace más de 15 años".

Añadió que "en Corrientes se da la particularidad de que todas las instituciones, todos los organismos descentralizados, autárquicos y recaudadores están intervenidos por el gobierno de la provincia, así como como Ioscor, Dpec, Loterías entre muchos otros, todos los entes que están destinados a recaudar, y por supuesto entran a mirar lo que es la situación de los compañeros trabajadores de la salud pública, los compañeros de la educación y la precariedad laboral que va en creciente en todo el territorio provincial. Queremos la normalización de nuestras instituciones".