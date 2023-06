Messi: “Iremos viendo, pero no creo que llegue al próximo Mundial”

miércoles 14 de junio de 2023 | 6:05hs.

El capitán del seleccionado argentino, Lionel Messi, volvió ayer a poner en duda su presencia en el próximo Mundial 2026, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá, para defender el título obtenido en Qatar.

“Lo dije algunas veces, creo que este fue mi último Mundial. Iremos viendo cómo se dan las cosas, pero no creo que llegue al próximo”, dijo Messi en una entrevista que realizó con una aplicación de China, en donde se encuentra la selección albiceleste para jugar un partido amistoso contra Australia en Beijing.

El rosarino, que cumplirá 35 años el próximo 24 de junio, volvió a poner en duda su presencia en la Copa del Mundo, tal como había deslizado luego de llevar a la Scaloneta a la tercera estrella en el 2022.

“Después de lograr el Mundial que me faltaba, estoy satisfecho y agradecido por la carrera que hice, y eso es lo más importante para mí”, agregó el capitán del seleccionado nacional.

La nota se emitió por la plataforma Taobao, de la compañía Alibaba, una de las empresas que tienen vínculos comerciales con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Durante la entrevista con el único periodista chino que participa de la votación por el Balón de Oro, Messi también elogió al entrenador del seleccionado argentino, Lionel Scaloni.

“Creo que todos los entrenadores son diferentes y tienen sus propios estilos, pero para nosotros Scaloni es una persona especial para este equipo, independientemente de los buenos resultados que logramos siempre, él llegó a esto gracias a su idea, su estilo de trabajo, su cercanía y su forma de comunicarse con el equipo”, destacó.

El ganador de siete Balones de Oro también fue consultado por la posibilidad de conquistar el octavo que se entregará el próximo 30 de octubre en París.

“En esta etapa de mi vida, ya no es importante para mí. Siempre digo que los premios individuales no son lo que me importa, sino que los colectivos son los más importantes para mí. El premio más importante en este momento es la Copa del Mundo. Ese fue el premio más grande para mí”, remarcó sobre el título obtenido el 18 de diciembre en Qatar.

Consultado por la Liga de Campeones que conquistó Manchester City bajo la conducción del español Josep “Pep” Guardiola, Messi aseguró que el título fue “merecido” y consideró que el DT con el que coincidió en Barcelona “es el mejor del mundo”.

Messi es la gran atracción del amistoso de mañana entre el seleccionado argentino y su par de Australia en Beijing.

El flamante nuevo jugador de Inter Miami, de Estados Unidos, estará seguramente desde el inicio ya que cada vez hay más chances de que no viaje a Indonesia para el segundo partido de la gira.

El partido del seleccionado campeón del mundo contra Australia se jugará desde las 9 de la Argentina en Pekín y ante Indonesia será el lunes 19, a las 9.30.