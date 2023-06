Oberá celebró a su santo patrono

miércoles 14 de junio de 2023 | 6:00hs.

Bajo el cielo nublado y un intenso frío, la comunidad católica de Oberá rindió tributo a su santo patrono: San Antonio de Padua. Si bien las actividades comenzaron el lunes, la misa central se llevó a cabo ayer por la mañana y fue presidida por el obispo de la Diócesis de Posadas, Juan Rubén Martínez, quien después participó en la tradicional procesión por las calles céntricas al igual que cientos de vecinos.

Frente a los fieles que colmaron la Catedral San Antonio, Martínez repasó parte de la vida y obra del Santo destacando que “su pasión fue evangelizar y humanizar, que en definitiva es la razón de ser de la iglesia; y que esas acciones debemos practicarlas día a día”. “Debemos humanizar con valores nuestro tiempo y cultura”, resumió el obispo.

En ese contexto llamó a los cristianos a evangelizar desde nuestros lugares porque “todos estamos llamados a hacerlo”, y más allá de las organizaciones religiosas, públicas o privadas que trabajan para cambiar realidades. En su discurso, llamó principalmente “a los cristianos que están en las realidades temporales, sea comunicacional, política, económica, empresarial, educativa. Es ahí donde se debe sentir la necesidad de humanizar desde el amor”.

En otro tramo de la homilía hizo referencia a una cita del papa Francisco sobre que “la vida se acrecienta dándola y se debilita en la comodidad y en el aislamiento”, y lo contextualizó afirmando que “en nuestra época necesitamos tanto que nos potenciemos humanamente, en el sentido de la solidaridad que es inherente a nuestra condición humana, que tiene que ver con el amor. De esa manera nos hacemos más dignos y más plenamente hombres”.

Y continuó: “Sin amor no sanamos, no salimos, no nos realizamos. Si queremos humanizar nuestros tiempos y humanizarnos debemos amar, y amar es solidaridad, es caridad. Eso nos da esperanzas”, cerró.

Posterior a la misa, en la que participaron autoridades políticas de la ciudad y algunas del ámbito provincial, se concretó la tradicional procesión con los fieles llevando en andas la figura de San Antonio de Padua, actividad que comenzó y finalizó frente a la catedral. En ese punto estuvo también acompañando la banda de música de la Policía de Misiones.

Siguiendo con las actividades patronales, al mediodía se llevó a cabo un almuerzo comunitario y por la tarde hubo actividades para los chicos (desde 16.30) en el gimnasio del colegio Mariano.

Para la última misa -a las 19.30- se esperaba la presencia del obispo de la Diócesis de Oberá, Santiago Bitar, para presidir la celebración. Y el cierre de las actividades fue a últimas horas de la noche, con el sorteo estímulo del tradicional bono que tiene como primer premio un automóvil 0km.