Algunas localidades misioneras tuvieron presencia de graupel

La ola polar llegó a la tierra colorada con vientos fríos y temperaturas de un dígito. Aunque todavía no hay evidencia de heladas, en algunos puntos de la provincia sí ocurre un fenómeno meteorológico denominado graupel, por el cual las gotas de lluvia se congelan en la atmósfera y podría parecer caída de granizo.

“Estamos en una época en que llegan a nuestras latitudes los frentes fríos, aires que llegan a nuestra región desde los polos. En general, no se registraron heladas. Para que se registren, tiene que parar el viento y estar despejado”, explicó el agrometeorólogo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, José Olinuk, en diálogo con Acá te lo contamos por Radioactiva.

Si bien ayer no fue el caso, aclaró que pueden darse heladas advectivas, las cuales se producen cuando hay viento y temperaturas muy bajas. Sobre esta línea, puntualizó que para la caída de granizo “tiene que haber cumulonimbus, las nubes grandes que truenan y relampaguean”.

En cambio, durante la jornada del martes se vieron nubes estratiformes y bajas. “Por momentos, en nuestra estación -ubicada cerca de Cerro Azul- registramos una precipitación suave pero por varios minutos de graupel. Es una precipitación que no es granizo ni nieve, sino que serían gotas de lluvia que, al caer, con la temperatura tan baja en la atmósfera, se van congelando”, indicó.

Este fenómeno meteorológico se replicó en varios puntos del sur de la provincia debido a las precipitaciones. Para evitar confusiones, el especialista señaló que “no es como una nevada que va a haber escarcha blanca en la superficie. La nieve ya serían los copos de agua congelados de otro tipo de nubes que, cuando caen, se puede ver que no va a rebotar en la superficie”.

En tanto, identificó que “la aguanieve es cuando las temperaturas van subiendo y cae algo de precipitación y algo de nieve, como nieve derretida”.

Por otra parte, se refirió a los posibles daños en cultivos por las bajas temperaturas. “Hay cultivos que dejan de crecer, como el de banano que no crece con temperaturas por debajo de los 10º, el daño está ahí. Ese daño se está sintiendo desde el punto de vista que un cultivo se detiene, no crece más y los frutos nuevos se ven perjudicados, pero no hubo daños evidentes como puede ocasionar una helada”, dijo.

A su vez, ahondó que los frutales como el durazno, la manzana o los ciruelos necesitan una acumulación de horas de frío para su floración en la próxima primavera.

Otro beneficio del frío es que ciertas plagas y enfermedades no soportan las temperaturas bajas, por lo que “no van a proliferar hongos e insectos, que necesitan temperaturas más elevadas para su mismo metabolismo”. En esta temporada otoño-invierno, el agrometeorólogo recomendó que los productores aseguren las ramas de mandioca para la próxima plantación.

