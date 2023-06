Sin colectivos, Trastornos en toda la provincia

miércoles 14 de junio de 2023 | 6:05hs.

Bronca y malestar generó en toda la provincia el paro de transporte que se extendió por 24 horas en provincias del interior del país, como ocurrió en Misiones. Desde el primer minuto de hoy se cumplía el plazo de la protesta, por lo cual se esperaba que retornaran de manera normal los servicios de corta y media en la provincia.

El Ministerio de Trabajo y Empleo de la Nación decidió prorrogar la conciliación obligatoria que se había dictado días atrás, aunque la Unión Tranviarios Automotor (UTA) decidió no acatar la medida y cumplió con el paro previsto, que generó que los usuarios tuvieran que buscar otras alternativas para movilizarse ayer.

A su vez, desde la cartera de Trabajo se ratificó la audiencia fijada para hoy a las 13, a fin de evaluar el avance de las negociaciones y el acatamiento a lo ordenado. Desde el Ministerio se exhortó a las partes “a mantener la mejor predisposición y apertura para continuar negociando los temas sobre los cuales mantienen diferencias y contribuir de esta manera, a la paz social y a mejorar el marco de las relaciones laborales en el seno de las empresas involucradas”.

La medida

La medida se sintió con fuerza en Posadas, pero lo mismo sucedió en distintos puntos de la provincia. En la ciudad capital, como también sucedió en varios puntos de la provincia, los habituales usuarios debieron recurrir a diversos métodos como el pago conjunto de taxis o remises para trasladarse a destino.

En Eldorado, el nuevo paro de transporte llevado adelante por el gremio de UTA trajo complicaciones a los usuarios de colectivos para movilizarse por la ciudad.

En una mañana fría, empleados que debían acudir a sus trabajos o gente que debía trasladarse mostraba su malhumor ante la imposibilidad de hacerlo.

“La verdad es que te complica mucho”, respondió Alberto al ser preguntado sobre el paro. “Yo por suerte vivo a 15, 20 cuadras de donde trabajo y lo puedo hacer caminando, pero por ejemplo mi hermana que vive a 7 kilómetros de su laburo anoche estaba viendo cómo hacer para poder ir. Al final se pusieron de acuerdo con otras tres personas que trabajan en el mismo lugar y tuvieron que tomar un remis, gastando mucho más dinero”.

Uno de los sectores afectados fue el del comercio ubicado en el centro de la ciudad. La merma en personas caminando por el centro era notoria y eso afectó las ventas. Cecilia, vendedora de un local de ropas, dijo que “siempre que hay paro de transporte hay poca gente en las calles, y pasamos gran parte del día, sobre todo a la tarde, con muy pocos clientes. Es cierto que lo que vendemos nosotros, ropa, no es de extrema urgencia y por ahí la gente que necesitaba comprar algo lo hace al otro día, pero se nota la baja en las ventas. Y para venir a trabajar para algunos es complicado. Yo puedo venir caminado porque no es lejos, pero en el caso de mi compañera directamente no pudo venir porque no le compensa el día de trabajo el gasto que tendría en otro tipo de transporte”.

Eldorado sufrió otros paros de transporte en meses anteriores producto de medidas de fuerza llevadas adelante por los empleados de la empresa ETCE por falta de pago de sus haberes. En esta oportunidad la medida fue a nivel nacional para el interior del país y no todos los usuarios parecen tener en claro el origen del paro.

“La verdad que no tengo idea a qué se debe el paro”, contestó Rubén al ser consultado, “me imagino que será por una cuestión salarial. Pero ya no me importa a qué se debe, ni si es culpa de la empresa de acá, de los choferes, o del gremio nacional, no me importa. Lo único que sé es que me complican todo y estoy podrido. 40 minutos tengo que caminar para llegar al trabajo, otros 40 para volver. Y a la tarde lo mismo. Me paso casi tres horas caminando para ir a trabajar y volver. No es justo”.

En Montecarlo

Montecarlo sintió el paro del transporte urbano algunos optaron por salir más temprano e irse caminando, otros a agarrar la bicicleta y los que tenían algo de efectivo se tomaron un remis. “Tuvimos bastante movimiento desde el lunes; muchísimas consultas de viajes a Posadas, Oberá, Eldorado y se dieron sólo algunos por los costos suponemos”, contó Fabián Cabañas, dueño de una empresa de remises en la localidad. Además, agregó que concretaron trayectos más cercanos. “Tuvimos viajes a Eldorado por turnos médicos”.

A su vez apuntó, “se nos complicó un poco en el horario de ingreso a las escuelas porque había mucha demanda, pero tratamos de cumplir con todos”.

En Iguazú

El paro de colectivos afectó a toda la comunidad. Si bien el porcentaje de docentes adheridos al paro disminuyó considerablemente la cantidad de alumnos que debieron trasladarse, la falta de transporte público se hizo sentir. Taxistas y remiseros trabajaron intensamente sobre todo por la tarde cuando se registraron leves precipitaciones.

Cabe destacar que los turistas que se encuentran visitando Puerto Iguazú no se vieron afectados por la medida de protesta ya que las líneas internacionales a Cataratas y al aeropuerto funcionaron con total normalidad.

Libertad, Wanda y Esperanza

La ausencia de colectivos de media y larga distancia como también de interurbanos y urbanos, fue como nunca de alto impacto en todos los sectores, en Puerto Libertad, Wanda y Puerto Esperanza

Afectó en especial a quienes trabajan en otras localidades o debían viajar a realizar trámites o por motivos de salud. Es lo que les pasó a alumnos, maestros y profesores entre otros, que debían trasladarse dentro de la localidad o de un pueblo a otro. Una preocupación adicional fue la noticia que la UTA no acataba la conciliación obligatoria, por lo tanto, la duración de la medida de fuerza continúa incierta.

En Alem

La ciudad de Alem no escapó a la realidad de este paro convocado sobre el cierre del lunes frío de Misiones. Desde que El Territorio y otros medios hicieron público el comunicado de la UTA pasadas las 19 horas comenzó el cruce de preguntas sobre el tema por parte de los usuarios.

Ante la consulta de este medio luego de esa hora a las empresas Tala SRL y Rota SRL, que poseen la concesión del transporte urbano local, la noticia se difundió por los estados de Whatsapp aunque no llegó a ser masivo para que los cientos de usuarios se pudieran enterar de la medida de fuerza.

Las paradas ubicadas en distintos puntos de la ciudad fueron el epicentro donde “se corría la voz” desde antes que despunte el sol y ya para las 7 de la mañana era vox populi el parate y se empezaron a reportar ausencias que se magnificaron en escuelas en las que muchos docentes y alumnos usan transporte público para ir a cumplir sus actividades.

