Festeja medio siglo la escuela que nació en un yerbal

miércoles 14 de junio de 2023 | 6:04hs.

La Escuela 648 del barrio Ackermann de Capioví celebra sus 50 años, un hito que representa una historia de dedicación, esfuerzo y crecimiento en la comunidad. Desde sus comienzos en un yerbal hasta convertirse en un referente educativo, la institución dejó una huella significativa en la vida de sus alumnos y en el desarrollo de la localidad. El domingo 25 de junio a las 9 se hará el acto alusivo.

Todo comenzó cuando en 1969 José Antonio Ackermann inició el loteo y se planteó la necesidad de construir una escuela. Los primeros alumnos, en su mayoría hijos de tareferos que trabajaban para la empresa Martín y Cía., fueron testigos del nacimiento del centro educativo gracias a la generosidad de Ackermann, quien donó el lote 18 para su construcción. Junto a su familia, trabajó incansablemente para construir el edificio, ladrillo por ladrillo, incluso dedicando fines de semana. Además, financió la compra de los primeros bancos y pupitres para iniciar las clases.

Ana Binschaedler fue la primera directora de la escuela y su esposo Orlando Kranewitter se desempeñó como maestro.

Los inicios fueron con 75 alumnos en dos secciones de grado.

“Prácticamente todo era un yerbal. Visitábamos casa por casa, ya que no conocíamos a nadie”, contó Kranewitter, que volvió en los últimos días a visitar la escuela y recordó los años en que llegó a vivir en una de las aulas.

Como dato relevante, Kranewitter dijo que en 1973 el gobernador Irrazábal le prometió un comedor para los niños, instalación de luz con un transformador y un subsidio para construir una casa, “sólo teníamos agua con una bomba de mano. El gobernador me aseguró que me ayudaría, pero lamentablemente falleció en un accidente aéreo en Iguazú junto con el vicegobernador. Sin embargo, al año siguiente llegó una camioneta de Emsa con un transformador para conectarlo a la línea de alta tensión. Me dijeron que eso era una promesa del gobernador fallecido. Poco después recibimos el dinero para el comedor”.

También mencionó la huerta escolar, una de las primeras que funcionó en una escuela.