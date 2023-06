Ola de frío: presencia de graupel, gotas de lluvia congeladas, en localidades misioneras

martes 13 de junio de 2023 | 12:00hs.

Llegó el frío a la provincia de Misiones con temperaturas de un dígito, aunque sin presencia de heladas. La ola polar que comenzó a recorrer el país llegó a la tierra colorada acompañada de un fenómeno meteorológico que no se da con tanta frecuencia formando pequeños cristales de hielo, denominado como graupel.

José Olinuk, agrometeorólogo del INTA, dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7 y comentó: "Estamos con mucho frío, en Cerro Azul está siendo más frío que en Posadas. Las bajas temperaturas se deben a que llegan a nuestras latitudes los frentes fríos desde los polos y la Antártida que se van desplazando hacia el norte. No se registraron heladas, salvo en algún lugar muy escaso en la provincia porque para que se registren heladas tiene que parar el viento y tiene que estar despejado pero fue un día nublado"

"En nuestra estación hoy registramos una precipitación suave, pero varios minutos de lo que se denomina graupel, que es una precipitación que no es granizo, que no es nieve, pero que son como gotas de lluvia que al caer por la temperatura tan baja, entran a la atmósfera y se van congelando. Esto ocurrió en la zona del INTA y lo que precipita no es muy conocido", explicó.

El especialista aclaró que esto se diferencia del agua nieve "que se da cuando las temperaturas ya van subiendo y cae algo de precipitación como nieve derretida. Estas bajas temperaturas ocasionan daños pero diferentes a lo que es una helada ya que sólo paralizan el crecimiento de algunos cultivos, no son tan evidentes como puede ocasionar una helada"

"Después trae algunos beneficios en plantas que están reposo que necesitan frío, estas temperaturas que tenemos ahora significa que ya tenemos una acumulación de hora frío, que es importante para la floración y a la vez regula la presencia de plagas y hongos. Es necesario que los productores aseguren en este momento las ramas de mandioca para la próxima plantación porque no soportan las bajas temperaturas", finalizó.